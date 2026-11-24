MicroBank y el Ayuntamiento de Olías del Rey firman un convenio para impulsar el autoempleo y la economía local

MicroBank, el banco social de CaixaBank, y el Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales locales a través de microcréditos.

Con la firma de este acuerdo, se establece una línea de financiación de un millón de euros para impulsar el autoempleo y fomentar la actividad emprendedora en la localidad, tanto para la creación como la ampliación de microempresas. El convenio pretende favorecer la igualdad de oportunidades para facilitar el acceso a financiación a mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los colectivos vulnerables en situación de exclusión financiera.

Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe de 30.000 euros.

El acto de firma se ha celebrado en el consistorio de la localidad, y al que han asistido la alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas; la concejala de Empleo, María Jesús Hernández; la técnico de Empleo, Maite Lizán; el director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, José Luis Campo; la directora de Banca de Instituciones de la entidad, Ana Isabel Rojas; y el director de la oficina de CaixaBank en el municipio, Salvador Mompo.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento de Olías del Rey se compromete a detectar las necesidades de financiación, con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de empresas y negocios de autónomos. Asimismo, ofrecerá asesoramiento y analizará la viabilidad del proyecto, lo que implica la elaboración de un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad. Después de este asesoramiento previo, los proyectos seleccionados serán comunicados a MicroBank para un análisis final y aprobación, si procede, de las solicitudes de financiación.

Los criterios de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atienden fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas sin garantías ni avales.

Más de 19 millones

En Castilla-La Mancha, MicroBank cerró 2025 con un balance muy positivo de su actividad, reflejado en un importante incremento tanto del número de operaciones como del volumen de financiación con impacto social. En concreto, la entidad formalizó 7.912 operaciones por un valor superior a 71,1 millones de euros, con un importe medio de 8.988 euros por operación.

Estas cifras suponen un aumento del 32,42 % en financiación y del 31,06 % en el número de operaciones respecto al ejercicio anterior, consolidando la evolución favorable de la actividad de MicroBank en esta comunidad autónoma.

Cabe señalar que la financiación a familias, con 6.918 microcréditos concedidos en Castilla-La Mancha y un aumento del 34,2 % respecto al ejercicio anterior, concentró en 2025 el grueso del volumen de financiación con 49 millones de euros.

Por otra parte, MicroBank concedió 929 microcréditos en Castilla-La Mancha para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios por un valor superior a 19,85 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 28,55% de financiación respecto a 2024.