Eurocaja Rural continúa su expansión por Andalucía con la apertura de su primera oficina en la provincia de Huelva.

Concretamente, la sucursal se encuentra en el número 7 de la calle Núñez Méndez y con ella, la cooperativa de crédito ha puesto en marcha un nuevo punto de atención desde el que la entidad prestará servicio a la sociedad onubense con un modelo bancario que prioriza la proximidad, la accesibilidad y el conocimiento de las necesidades de cada cliente.

Esta nueva oficina pretende convertirse en un espacio de referencia para particulares, autónomos, empresas, colectivos profesionales y administraciones públicas, y su apertura responde a la voluntad de Eurocaja Rural de crecer en el territorio manteniendo una de sus principales señas de identidad: la atención directa y personalizada, ha señalado la entidad bancaria en un comunicado.

Desde esta nueva oficina, Eurocaja Rural pone a disposición de la sociedad onubense una completa oferta de productos y servicios que comprende soluciones de financiación y liquidez, ahorro e inversión, seguros y medios de pago, junto a herramientas de banca digital que aportan autonomía y agilidad a las operaciones cotidianas.

Al frente de la oficina se encuentra María Isabel Ajo Rodríguez, acompañada por los gestores comerciales José Alfonso Juárez Martínez y Cristina Millán López. Un equipo que permitirá proporcionar, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas, una atención cercana y ofrecer respuestas adaptadas a las circunstancias y objetivos financieros de cada cliente. Sin restringir la prestación del servicio de caja a determinadas franjas horarias, ni sustituir la atención personal por el uso exclusivo del cajero automático.

Presencia y digitalización

La llegada a Huelva traslada a la provincia un modelo de atención que combina las ventajas de la tecnología con el valor del asesoramiento personal. La entidad entiende la digitalización como un complemento a su red comercial y no como un sustituto del acompañamiento profesional que ofrecen sus oficinas.

De esta forma, socios y clientes pueden elegir en cada momento cómo relacionarse con la entidad, utilizando los canales digitales para aquellas operaciones que requieren mayor autonomía e inmediatez y recurriendo a sus profesionales cuando necesitan asesoramiento, resolver dudas o abordar decisiones financieras de mayor complejidad.

Esta filosofía constituye uno de los pilares sobre los que Eurocaja Rural viene desarrollando su crecimiento territorial. Desde el inicio de su Plan de Expansión en 2011, la entidad ha extendido progresivamente su actividad manteniendo la apertura de oficinas y la atención presencial como elementos esenciales de su propuesta de servicio.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha destacado que "nuestra llegada a Huelva responde a una manera muy concreta de entender la actividad financiera: crecer estando cerca de las personas".

"Defendemos el servicio propio de una banca cercana y humana. Queremos que quienes entren en esta nueva oficina encuentren profesionales que conozcan sus necesidades, escuchen sus proyectos y puedan ofrecerles respuestas ágiles y personalizadas. Incorporamos las posibilidades que ofrece la tecnología, pero como un servicio adicional, complementario, nunca sustitutivo del trato directo y cercano que nos caracteriza. Llegamos a Huelva con vocación de permanencia y con la voluntad firme de acompañar a sus ciudadanos, autónomos, empresas e instituciones, contribuyendo también al progreso económico y social de la provincia", ha destacado.

Presencia en Andalucía

La apertura de esta oficina supone un nuevo avance en la implantación de Eurocaja Rural en Andalucía, comunidad donde la entidad inició su actividad en septiembre de 2025 con la apertura de su primera oficina en Sevilla.

Desde entonces, la red comercial ha continuado creciendo con la incorporación de Córdoba, Almería y Granada. Huelva se suma ahora a este Plan de Expansión, ampliando la cobertura territorial de la entidad y acercando su propuesta financiera a una nueva provincia.

Eurocaja Rural dispone actualmente de una red comercial integrada por 529 oficinas en 30 provincias de 11 comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón. Por su parte, el Grupo Económico Eurocaja Rural supera los 1.500 profesionales.

Compromiso social

La implantación territorial de Eurocaja Rural lleva aparejada igualmente la extensión de su vertiente social y asistencial. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), desarrolla actuaciones dirigidas especialmente a colectivos vulnerables, personas con discapacidad y entidades del tercer sector.

En Andalucía, esta labor se ha materializado en iniciativas como las Ayudas Sociales, que este 2026 han beneficiado con ayudas de 3.000 euros a dos asociaciones cordobesas: Daño Cerebral Córdoba (por su Programa integral para promover la autonomía personal de personas con daño cerebral adquirido) y Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (por su iniciativa Intervención en rehabilitación fisioterápica continuada combinada con tecnología Fesia Walk para la prevención de caídas).

Dentro de este apoyo se encuentra también la Carrera Solidaria contra la ELA, que destina íntegramente su recaudación a proyectos asistenciales y de investigación relacionados con esta enfermedad. ELA Andalucía fue una de las diez entidades beneficiarias de la prueba, que en la edición de 2026 batió récords de participación y recaudación, alcanzando los 151.100 euros y los más de 6.700 participantes.

La apertura en Huelva refuerza así una estrategia de crecimiento que pretende establecer vínculos estables en cada nuevo territorio, conjugando actividad financiera, atención personal y contribución al desarrollo económico y social de las zonas donde está presente.