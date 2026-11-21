Amiab cruza fronteras para mejorar la vida de niños con discapacidad en el Sáhara: "Volvemos con el corazón lleno"

La labor de Amiab por la inclusión de las personas con discapacidad ha traspasado las fronteras españolas para llegar hasta el Sáhara Occidental. La entidad ha puesto en marcha un proyecto de cooperación con la asociación Dakhla Des Handicapes con el objetivo de mejorar la atención a este colectivo y contribuir a eliminar las barreras que dificultan su integración.

Una iniciativa en la que han participado tres profesionales vinculadas a Amiab: María Dolores, fisioterapeuta; Sara Escribano, terapeuta ocupacional de Puertollano (Ciudad Real), y Carolina Rojas, mediadora comunicativa.

Las tres viajaron el pasado mes de junio hasta el Sáhara, donde permanecieron durante dos semanas compartiendo conocimientos y experiencias con los trabajadores de la asociación.

Amiab en su expedición al Sahara. Amiab

El proyecto comenzó en marzo, cuando el presidente de Amiab, Emilio Sáez, y el responsable de Dakhla Des Handicapes, Semlali Mohamed Fadel, firmaron un convenio marco de colaboración.

El acuerdo contempla el intercambio de profesionales y voluntarios, principalmente desde España hacia el Sáhara, para formar a quienes trabajan con personas con discapacidad y proporcionarles materiales y recursos.

La iniciativa responde a las necesidades trasladadas por la asociación saharaui, que desarrolla su actividad en un contexto en el que los recursos disponibles son limitados. Por ello, la primera estancia de las profesionales permitió conocer de primera mano la situación y colaborar directamente con el equipo local.

Aprendizaje compartido

Durante su estancia, las tres voluntarias se integraron en el funcionamiento habitual del centro. De 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas participaron en sesiones individuales y grupales con niños y niñas que presentaban diferentes necesidades de desarrollo y atención temprana.

Entre ellas había menores con trastorno del espectro autista (TEA), parálisis cerebral infantil, retrasos motores y del lenguaje, enfermedades raras y otras alteraciones del neurodesarrollo.

El trabajo conjunto permitió intercambiar estrategias de intervención, metodologías y recursos terapéuticos. Para Sara Escribano, esta experiencia supuso una oportunidad para conocer otras formas de trabajar y enriquecer su práctica profesional.

También sirvió para fortalecer la cooperación entre disciplinas y compartir herramientas que puedan mejorar la atención a la infancia.

Amiab en su expedición al Sahara. Amiab

Aunque al principio eran conscientes de que el idioma podía suponer una dificultad, pronto comprobaron que no sería un obstáculo. "Cuando el foco está en las personas y en su bienestar, el idioma y la cultura dejan de ser barreras", explica Carolina Rojas. Por su parte, Sara recuerda que desde el primer momento se sintieron "acogidas, integradas y valoradas" por el equipo.

La respuesta de las familias también fue una sorpresa positiva. Las profesionales reconocen que inicialmente tenían dudas sobre cómo sería su participación en las sesiones con los menores, pero encontraron una acogida marcada por el respeto, el cariño y el agradecimiento.

Pequeños avances

Más allá del intercambio profesional, las tres participantes regresaron con experiencias que difícilmente olvidarán. María Dolores recuerda especialmente la evolución de varios niños que, en apenas unos días, consiguieron avances importantes en su desarrollo motor. Uno de ellos pasó de no poder levantar la cabeza a mantenerse sentado de forma independiente.

Sara Escribano también guarda momentos especiales, como la primera vez que una niña con TEA utilizó un comunicador de manera funcional para expresar sus necesidades o la sonrisa de un adolescente sordo después de ganar una actividad.

Carolina Rojas, por su parte, recuerda a un niño con TEA que consiguió permanecer relajado y motivado durante una sesión de terapia sensorial, pese a las dificultades que habitualmente le genera el entorno.

Amiab en su expedición al Sahara. Amiab

Las tres coinciden en que el viaje ha supuesto mucho más que una experiencia laboral. Sara lo define como un aprendizaje "brutal" a nivel profesional y personal, mientras que María Dolores destaca la satisfacción de haber podido aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida de niños que no cuentan con las mismas oportunidades.

La experiencia también les ha permitido conocer otra cultura y comprender mejor cómo influye el contexto en la vida y las necesidades de cada persona.

Por ello, defienden la importancia de mantener este tipo de colaboraciones. "La inclusión no entiende de fronteras y el conocimiento tiene más valor cuando se comparte", señala Carolina.