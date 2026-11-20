La plantilla de Mahle ratifica el preacuerdo y el ERE supondrá 147 despidos en su planta de Motilla del Palancar

La plantilla de Mahle ha ratificado este viernes el preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Motilla del Palancar (Cuenca), que finalmente contemplará 147 despidos.

Así lo han indicado los sindicatos CCOO y UGT, que han detallado que el preacuerdo ha sido votado por el 77,5 % de la plantilla y ratificado por el 98 % de los votos. En turnos de votación de mañana y tarde, de las 381 personas que han votado, 377 han votado 'sí', 2 han votado 'no', uno ha votado nulo y otro en blanco.

Por ello, queda desconvocada la huelga, mientras que la salida de estos trabajadores de la empresa se producirá el 25 de noviembre.

Las organizaciones sindicales han recordado que el acuerdo final contempla 23 despidos menos de los previstos inicialmente, además del cumplimiento de los compromisos alcanzados en el ERE anterior conforme a los salarios base de 2026.

Además, el preacuerdo incorpora una cláusula de prórroga de un año, garantizando la continuidad de las condiciones pactadas y "aportando una mayor seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla".

Ahora, los 147 trabajadores y trabajadoras saldrán en una única ola, quedando el reparto en 85 trabajadores de personal directo y 62 trabajadores de personal indirecto.

Condiciones

La indemnización se fija de 0 a 3 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 5.000 euros; y de 3 años y un día a 5 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 8.500 euros.

Además, de 5 años y un día a 7 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 10.000 euros; de 7 años y un día a 10 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 14.000 euros.

Por último, de 10 años en delante de antigüedad, lo que corresponda con un máximo de importe de la indemnización del despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses.