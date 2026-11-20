La multinacional energética española, Iberdrola, ha anunciado este viernes la repotenciación de sus parques eólicos de Isabela y Molar del Molinar en la provincia de Albacete.

Según ha informado la compañía eléctrica, el objetivo de estas actuaciones es añadir aerogeneradores de última generación, más potentes y eficientes, capaces de generar una mayor cantidad de electricidad con un número significativamente inferior de instalaciones.

En este sentido, han detallado que la modernización de ambos parques ha supuesto la sustitución de 139 aerogeneradores por 22 nuevas turbinas, lo que supone una reducción de 117 máquinas, equivalente a más del 84 % del total anterior.

Iberdrola ha explicado que esta transformación permitirá aumentar la producción energética de las instalaciones en torno a un 30 %, optimizando el aprovechamiento del recurso eólico y reduciendo su impacto visual y paisajístico.

Parques eólicos

El parque eólico Molar del Molinar, ubicado en el término municipal de Peñas de San Pedro y en funcionamiento desde 2001, cuenta con una potencia de 49,5 megavatios (MW). Su repotenciación ha conllevado sustituir los 75 aerogeneradores originales, de 660 kilovatios (kW) de potencia unitaria, por 11 nuevas turbinas Vestas de 4,5 MW.

Por su parte, el parque eólico Isabela, situado en el entorno de Casas de Lázaro y Peñascosa, dispone de una potencia instalada de 48 MW y sustituye sus 64 aerogeneradores de 750 kW por 11 máquinas de nueva generación, seis de 4,5 MW y cinco de 4,2 MW.

Ambos parques suman una potencia instalada de 97,5 MW y están asociados al suministro de electricidad renovable equivalente al consumo de más de 55.500 hogares.