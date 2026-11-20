La IV Gala de Navidad de Manos Unidas une música y solidaridad en Ciudad Real con la Fundación Globalcaja

La IV Gala de Navidad de Manos Unidas volverá a unir música, cultura y solidaridad en Ciudad Real, dando continuidad a una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de encuentro y sensibilización social y que, desde su primera edición, ha contado con la colaboración de la Fundación Globalcaja.

La Orquesta Filarmónica de La Mancha (OFMAN) regresará al escenario del Teatro Quijano, el 22 de diciembre, a las 20.30 horas, para ofrecer 'Un cuento de Navidad', un espectáculo inspirado en la célebre obra de Charles Dickens, que combina música clásica y narración para trasladar al público un mensaje de solidaridad.

Bajo la batuta de Francisco-Antonio Moya, la OFMAN interpretará música de Edward Elgar, que acompañará la narración de Mónica Salazar, dando forma a esta propuesta artística.

La Fundación Globalcaja reafirma así su compromiso con esta cita navideña, a la que ha brindado su apoyo de manera ininterrumpida desde 2023, compartiendo con Manos Unidas el propósito de utilizar la cultura como herramienta de sensibilización y transformación social.

Esta colaboración refleja la cercanía de la Fundación con el tejido asociativo de Ciudad Real y su voluntad de acompañar a las organizaciones que trabajan para mejorar la vida de las personas más vulnerables.

La gala se enmarca este año en la LXVII campaña Manos Unidas, bajo el lema 'Declara la guerra al hambre', con el objetivo de movilizar a la sociedad frente al hambre, la pobreza y la desigualdad, recordando que su erradicación requiere de la implicación y el compromiso de todos.

Cuatro ediciones de música

La Gala de Navidad de Manos Unidas celebró su primera edición en 2023, con la participación también de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, en una convocatoria que obtuvo una destacada respuesta del público y un aforo prácticamente completo.

La II Gala se celebró en 2024, con la Unión Musical Ciudad de Tomelloso, con un planteamiento intergeneracional e inclusivo. La tercera gala, celebrada en diciembre de 2025, volvió a contar con la OFMAN y tuvo como propuesta musical El Mesías, de Georg Friedrich Händel.