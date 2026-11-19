Virgen de las Viñas renueva su convenio de colaboración con Unicaja para consolidar su apuesta por la cultura y el arte

Unicaja vuelve a prestar su apoyo como colaborador del XXV Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas', convocado por la cooperativa del mismo nombre de Tomelloso (Ciudad Real). La entidad consolida su apuesta por la cultura y el arte y renueva el acuerdo que mantiene con esta cooperativa, compartiendo su objetivo de apostar por las artes plásticas y por el reconocimiento a creadores de diferentes procedencias y sensibilidades artísticas.

El convenio se ha firmado en la sede de la Cooperativa, en Tomelloso, por parte del presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, Rafael Torres, y el director territorial de Banca de Empresas de Unicaja en Castilla-La Mancha y Extremadura, Ignacio González Ascarza. La entidad mantiene su respaldo al certamen y reconoce la labor de la Cooperativa, que lleva veinticinco años reconociendo y difundiendo el trabajo de los creadores contemporáneos a través de estas distinciones.

La entrega de premios se celebrará el próximo 26 de noviembre durante una gala en el Hotel Palace de Madrid. Entre los galardonados están José Jorge Hernández García, con el Primer Premio de Pintura por su obra "Océano Negro" e Iván Gómez Aparicio, por su creación "Black Paola" en la modalidad de escultura.

El Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas', que cumple 25 años en esta edición, es uno de los más reconocidos en el ámbito artístico nacional, por número de obras presentadas y por la cuantía económica de sus galardones. Las obras nutren el Museo de Arte Contemporáneo 'Infanta Elena', situado en Tomelloso, junto a la bodega 'Virgen de las Viñas'.

Unicaja apoya la cultura y el arte como parte de su identidad y de su compromiso con el desarrollo económico y social, especialmente en Castilla-La Mancha, un territorio ligado a sus raíces y una de sus principales zonas de actuación. Con este apoyo, la entidad quiere contribuir a la difusión del arte entre el mayor número de personas posible e impulsar la cultura como un espacio para compartir, conectar y crecer como sociedad.

Premiados 2026

En el XXV Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas' han resultado galardonados:

- Primer Premio de Pintura: José Jorge Hernández García, por su obra "Océano Negro".

- Segundo Premio de Pintura: Fernando Barrios Benavides por su obra "Coexistencia Natural".

- Tercer Premio de Pintura: Ana Escribano Navarro por su obra "Al verte las flores lloran".

- Cuarto Premio de Pintura: Isidoro Moreno López por su obra "Entre luces y sombras"

- Premio Regional de Pintura: Hilario Ruiz Baos por su obra "Memorias del pasado".

- Premio de pintura para personas con discapacidad: María del Mar García de la Santa Sánchez por su obra "Mi emoción de cada tarde".

- Premio de Periodismo: al trabajo titulado "Dionisio Cañas llegó al lago Edén en los 80 y encontró el amor americano de Lorca", realizado por Francisco Navarro Navarro.

- Premio de Escultura: a la obra titulada "Black Paola", realizada por Iván Gómez Aparicio.

El jurado encargado de valorar los trabajos estuvo presidido por Rafael Torres Ugena, presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara. Como vocales han formado parte Jesús Carrascosa Sariñana, director de la Fundación Antonio Pérez; Narciso Abril de Liñano, director de Arte; y la artista visual Águeda de la Pisa. Actuó como secretaria, con voz pero sin voto, María del Carmen Benito Cobo.

El consejo rector de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara considera que no solamente tiene que estar dirigida hacia la comercialización de sus productos sino también al desarrollo de un bien social y uno de estos actos es el Certamen Cultural Virgen de las Viñas.