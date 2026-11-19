Interior de un supermercado Mercadona con más espacio para frescos. Mercadona

Mercadona abrirá otra de sus modernas 'Tienda 9' en Castilla-La Mancha el 23 de noviembre: tendrá obrador y zona descanso

Mercadona sigue desplegando su nuevo modelo de supermercado en Castilla-La Mancha. La cadena de Juan Roig inaugurará el próximo lunes 23 de noviembre en Alovera (Guadalajara) su segunda 'Tienda 9' en la provincia.

El establecimiento, ubicado en la Avenida Víctimas del Terrorismo, contará con un aparcamiento de 106 plazas, 1.793 metros cuadrados de sala de ventas, una plantilla de 46 trabajadores y un diseño que amplía el espacio dedicado a los productos frescos y busca agilizar la experiencia de compra.

La inversión supera los 5,3 millones de euros y la puesta en marcha implicará el cierre definitivo de la tienda de la Avenida de la Diputación, cuyas instalaciones ya no cumplían con los estándares exigidos, informa la compañía en nota de prensa.

Exterior del nuevo Mercadona de Alovera (Guadalajara). Mercadona

Horario y zona de descanso

Pensando en la comodidad del comprador, el nuevo supermercado estrena una zona de descanso equipada con 59 sillas y 12 mesas. El horario de apertura será de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas.

Zona de platos listos para comer de un supermercado Mercadona. Mercadona

Esta apertura llega tres meses después del estreno de la primera 'Tienda 9' en Castilla-La Mancha que abrió sus puertas el pasado mes de agosto en la calle Capitán Arenas de Guadalajara capital.

Obrador y nueva distribución

Interior zona fruta y verdura de un supermercado Mercadona. Mercadona

La principal novedad de este nuevo modelo de Mercadona es la reorganización de su distribución tradicional que ahora se estructura por procesos en vez de por negocios. De esta transformación nace el Obrador Central: una zona única que unifica las tareas de corte, cocción y envasado de los productos frescos elaborados en tienda.

Además, el centro incorpora dispositivos electrónicos para agilizar la gestión diaria y diversas mejoras de eficiencia energética. Mercadona prevé extender esta renovación a toda su red entre 2026 y 2033.