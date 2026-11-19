Grupo Ibérica ha entrado a formar parte del nuevo accionariado de Restaurant Brands Europe (RBE), la empresa que el fondo inglés Cinven ha vendido por 2.300 millones de euros y que incluye 1.200 restaurantes de las marcas Burger King en España y Portugal, Popeyes en España e Italia, y Tim Hortons en España.

Desde Grupo Ibérica han señalado que esta gestión supone "una de las mayores operaciones corporativas de la historia del sector de la restauración en España" por las cifras de negocio que comporta.

No en vano, la empresa emplea a 26.000 personas en sus locales de España, Portugal e Italia, y tiene una facturación que ronda los 3.000 millones de euros, según ha destacado Grupo Ibérica en un comunicado.

La operación ha estado liderada por Gregorio Jiménez, socio desde hace más de 30 años de Fernando Núñez, presidente de Grupo Ibérica. Junto a ellos, el accionariado principal está formado por las familias Galán -a través de su family office, Royal Park- y Costa, además de Point Break Capital, RAM, el empresario Santiago Jiménez (hermano de Gregorio Jiménez) y el equipo directivo de RBE.

"La presencia de Grupo Ibérica, a través de su presidente Fernando Núñez, en el nuevo accionariado sitúa a Grupo Ibérica dentro del consorcio empresarial en esta nueva etapa de desarrollo de Restaurant Brands Europe y afianza la vinculación y el compromiso de Grupo Ibérica con una operación corporativa de primer nivel", destacan desde Grupo Ibérica.

Salida a bolsa

Esta operación ha sido asesorada por el Banco Santander, JP Morgan y A&O Shearman y los nuevos accionistas de RBE han pactado, con la matriz global de Burger King (RBI), una ventana para sacar a Bolsa la compañía en un horizonte de cuatro años.

La compañía, que desde 2017 ha multiplicado por más de cinco sus ventas y su EBITDA consolidándose como uno de los principales operadores de restauración de Europa, contempla mantener una estrategia de crecimiento y expansión con el objetivo de abrir una media de 100 nuevos restaurantes al año.

El cierre definitivo de la adquisición está previsto para el primer cuatrimestre de 2027, sujeto a las autorizaciones correspondientes.