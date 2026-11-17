La Fundación 'la Caixa' se suma a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo

La Fundación 'la Caixa' se suma a la celebración del VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, Primada de España, a través de un acuerdo de colaboración con la Fundación Primatialis Sedes Toletana, entidad encargada de impulsar esta conmemoración.

Al acto de formalización del acuerdo han asistido este lunes la delegada de la Fundación 'La Caixa' en Castilla-La Mancha, Rosa Gómez; el deán del Cabildo primado, Juan Pedro Sánchez Gamero; y el director territorial en Castilla-La Mancha y Extremadura de CaixaBank, Juan Luis Vidal, según ha informado la Fundación de la entidad financiera por nota de prensa.

Esta colaboración tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las actividades culturales y sociales vinculadas al VIII Centenario, favoreciendo la conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico de la Catedral y su acercamiento a la ciudadanía.

La conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo y de su Año Jubilar, que se celebrará hasta octubre de 2027, contempla un amplio programa de actividades que combina fe, patrimonio, arte, música y cultura.

Cinco ámbitos

La celebración se articula en torno a cinco grandes ámbitos de actuación: Primada, la Exposición, una muestra dedicada a la historia, el arte y la influencia de la Catedral a lo largo de ocho siglos; Patrimonio y legado, centrado en la conservación, restauración e investigación; el Año Jubilar; un programa musical que conecta el patrimonio sonoro histórico con propuestas contemporáneas; y un programa cultural de encuentros y actividades dirigidas a públicos diversos.

Las actividades previstas permitirán profundizar en el conocimiento de sus ocho siglos de historia y contribuir a la difusión y transmisión de su legado cultural.