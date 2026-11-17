La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, será nombrada presidenta de honor del Elyseum Women Club, una organización que tiene como objetivo el impulso del liderazgo femenino en todas las industrias y sectores en la provincia de Toledo y toda la región.

En su segundo encuentro anual, titulado 'Del ayer al mañana: retos aún pendientes' y que tendrá lugar este jueves 19 de noviembre en el campus que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene en la Fábrica de Armas de Toledo, Esther Esteban será reconocida junto a Inés Gárate, empresaria del Obrador Santo Tomé, que será distinguida como miembro honorífico.

La jornada arrancará a las 9:30 horas con la intervención de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y continuará con las alocuciones de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; de la Directora Académica de la UCLM, Lidia Sanchís, y de una representante del Banco Santander.

En cuanto al cierre, que se calcula sobre las 13:00 horas, correrá a cargo del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Espacios de diálogo

En esta jornada, los organizadores han buscado ponencias que valoren el reto de las segundas y terceras generaciones, para liderar las empresas que configuraron sus familiares desde el prisma de líderes en femenino.

“Generaciones en diálogo: lo conseguido y lo que falta. Nuevas voces, viejos retos”, será el primer espacio de la jornada. Moderado por Leticia Represa, de la consultora tecnológica Ioon, en una mesa redonda en la que participarán Marta Castillote, de CaixaBank; Alicia Valmaña, decana de la Facultad de Derecho de la UCLM; Inés Gárate, del Obrador Santo Tomé y Sandra Guadyerbas, presidenta de Elsa CLM.

La Inteligencia Artificial también tendrá su espacio en la jornada, con la intervención de Daniela Goicoechea, emprendedora, especializada en IA y marketing digital, con la conferencia “Mujeres que programan el futuro: liderazgo e inteligencia artificial. La IA también necesita líderes”.

En la mesa redonda “Alianzas para el mañana: instituciones, empresa y sociedad civil frente a la brecha”, moderada por Esther Viedma, secretaria de Elyseum, se planteará un interesante encuentro con las intervenciones de Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha; Belén Campos, presidenta de Elyseum; Cuca Díaz de la Cuerda, vicepresidenta de Fedeto y Almudena Noheda, directora territorial Unicaja en Castilla-La Mancha.

Elyseum Women Club no sólo es un think tank sino un referente para empresarias y líderes ejecutivas de la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha, que desde su creación plantea un ecosistema inclusivo en el que más mujeres accedan a comités de dirección, consejos de administración y espacios clave de toma de decisiones, junto a aliados que promuevan un cambio sistémico.