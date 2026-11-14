José Luis García Ochoa, corredor: "El seguro de salud es un complemento fundamental a la sanidad pública"

¿Merece la pena contratar un seguro de salud privado? ¿Qué ventajas ofrece y cuánto cuesta? Estas son algunas de las dudas que José Luis García Ochoa, CEO de la Correduría de Seguros García Ochoa despeja en 'Sobre seguro', una sección puesta en marcha por en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con este corporación para ofrecer información útil y consejos prácticos para tomar decisiones acertadas en el mundo de los seguros.

En esta primera entrega, García Ochoa disecciona el nicho de los seguros médicos, una herramienta que considera un "complemento fundamental" a la asistencia sanitaria que los ciudadanos reciben en la sanidad pública.

"A veces existen listas de espera o queremos que nos atienda un profesional que no está en el cuadro de la Seguridad Social", explica el corredor de seguros, que compara este tipo de pólizas a otras situaciones cotidianas a las que podemos acceder cuando la economía doméstica lo permite como "tener un apartamento en la playa, comprarte un coche o salir a comer fuera de casa".

En cualquier caso, García Ochoa señala que existen muchos "trajes a medida" dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno: "La póliza normal, a la que más gente se acoge, tiene incluida cualquier especialidad, tanto consultas como hospitalización. Pero también hay gente que solamente quiere contratar pruebas médicas, porque si me operan quiero que sea la Seguridad Social porque creo que es mejor u otros que consideran justo lo contrario, que les operen porque las consultas las tienen aseguradas en la sanidad pública".

Otra modalidad bastante extendida son los seguros con copago. Se trata de un tipo de pólizas que se asemejan a los seguros de coche con franquicia, es decir, el cliente paga una pequeña parte de la atención.

Como incide García Ochoa, "evidentemente es mejor un seguro sanitario sin copago, al igual que uno de coche sin franquicia, pero utilizando esta herramienta, el precio es sensiblemente inferior y se puede ahorrar dinero".

Importancia del corredor

Más allá del tipo de seguros, el CEO de García Ochoa tiene claro que lo más importante es ponerte en manos de un corredor de seguros que sea capaz de acercarte las mejores posibilidades en cada momento.

En el caso de los seguros de salud, José Luis García Ochoa señala que desde su empresa "trabajamos con prácticamente todas las compañías". "Si se ponen en contacto con nosotros van a ver si están pagando de más porque muchas veces es así. Las compañías ofrecen precios atractivos para contratar pero cuando pasan los años suben las cuotas, sobre todo si no te quejas".

En este sentido, explica que al igual que "a nadie se le ocurriría acudir a un juicio sin un abogado, yo no concibo que la gente tenga un seguro sin un corredor que esté pendiente de la duración del contrato, de los siniestros de contratación, de la subida, de la prima y de absolutamente todo".

Para contratar un seguro con la Correduría García Ochoa se puede hacer de manera presencial en sus oficinas de Sonseca, situadas en la calle Mazarambroz número 5, a través de la web segurostoledo.es o en el teléfono 679 48 20 40 desde donde José Luis García Ochoa atiende personalmente las necesidades de sus clientes y deriva cada caso a un equipo formado por más de 20 profesionales.

"Es una manera de demostrar al cliente que el servicio de inmediatez y la cercanía que ofrecemos, los cumplimos. Además, van a tener siempre mi teléfono guardado por si les surge cualquier tipo de problema", concluye.