Fundación Eurocaja Rural respalda a Parkinson Villarrobledo y su centro 'Neurovilla', referente regional en rehabilitación neurológica

Fundación Eurocaja Rural ha visitado este lunes las instalaciones de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras Enfermedades Neurodegenerativas de Villarrobledo, organización sin ánimo de lucro pionera en Castilla-La Mancha que trabaja por la autonomía y la calidad de vida de personas con cualquier afectación neurológica.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, acompañado por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo, Cristina García Martínez, ha realizado un recorrido por las instalaciones guiado por la presidenta de la asociación, Catalina Haro Martínez, para conocer sus principales servicios y la atención que proporciona diariamente a las personas usuarias y sus familias.

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, felicitó a la asociación "por su extraordinaria labor y por demostrar con centros como ‘Neurovilla’ esa capacidad de avanzar e innovar, ofreciendo una atención integral, incorporando nuevas terapias y haciendo posible que estos servicios especializados lleguen también al medio rural".

Igualmente, ha afirmado que "visitar estas instalaciones es comprobar una enorme vocación de servicio. Desde su constitución, son un referente en Castilla-La Mancha, acompañando a personas con párkinson y otras enfermedades neurológicas, ayudándolas a ganar autonomía y calidad de vida, y apoyando también a sus familias".

Por último, ha indicado que "desde Eurocaja Rural y nuestra Fundación nos sentimos especialmente orgullosos de caminar a su lado y avanzar juntos, pues compartimos una forma de entender el compromiso social: estar cerca de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan".

Por su parte, la presidenta de la asociación, Catalina Haro Martínez, ha subrayado la importancia del apoyo de entidades como Eurocaja Rural para el desarrollo de los programas que llevan adelante.

Servicios del centro

El centro de rehabilitación neurológica ‘Neurovilla’ dispone de Centro de Día, Servicio de Promoción de Autonomía Personal, Ayuda a Domicilio, Servicio de Dietética y Nutrición (además del servicio "Como en Casa" que sirve comida casera y saludable para recoger o para entrega a domicilio) y Centro de Formación Sociosanitaria enfocado a la especialización en rehabilitación neurológica y a la formación de auxiliares sociosanitarios.

Recientemente, Parkinson Villarrobledo reconoció a Fundación Eurocaja Rural por su sensibilidad, cercanía y compromiso con iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, así como de sus familias.