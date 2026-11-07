La fotovoltaica sigue creciendo en Castilla-La Mancha, que estrena dos plantas de 60 hectáreas y 50.000 módulos

Castilla-La Mancha sigue sacando músculo renovable. Dos grandes plantas fotovoltaicas, Los Crespos y Virgen de Belén, han finalizado su construcción en Almansa (Albacete): suman 49.840 placas solares, prácticamente el doble de los habitantes que tiene el municipio, que ronda los 24.600 vecinos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las instalaciones, promovidas por Opengy y construidas por Rover, ocuparán una superficie conjunta de 60 hectáreas y cuentan con cerca de 30 megavatios pico (MWp) de potencia instalada.

Una vez entren en funcionamiento, algo previsto para el segundo trimestre de 2027, ambas plantas tendrán una producción anual estimada de 61.379 megavatios hora (MWh). La electricidad generada se verterá a la red y equivaldrá al consumo eléctrico anual de alrededor de 17.600 hogares.

Desde Rover, su General Manager, Jesús Rubio, destaca que "la finalización de Los Crespos y Virgen de Belén supone un paso más en nuestra apuesta por participar en proyectos que contribuyan al desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles".

El directivo añade que "la ejecución de ambas plantas refleja nuestra experiencia en la construcción de instalaciones renovables y nuestra capacidad para colaborar con socios especializados para hacer realidad proyectos que amplían la generación de energía limpia y aportan valor a los territorios".

Por su parte, el General Manager de Opengy, Manuel de Castro, considera que "proyectos como Los Crespos y Virgen de Belén representan muy bien hacia dónde queremos avanzar en Opengy, donde apostamos por convertir la transición energética en proyectos reales, capaces de generar nueva energía renovable y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de los territorios en los que se implantan".

Apuesta renovable

La puesta en marcha de estas dos instalaciones se enmarca en el crecimiento de las energías limpias en Castilla-La Mancha durante los últimos años.

Según los datos del Gobierno regional recogidos por las empresas promotoras, la comunidad autónoma supera ya los 18.000 MW de potencia instalada, de los que el 87 % procede de fuentes renovables.