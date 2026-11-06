Eurocaja Rural renueva la mitad de su Consejo Rector: "Paritario y con profesionales con experiencia y conocimientos"

Eurocaja Rural ha renovado su Consejo Rector en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este viernes en Toledo, nombrando a siete nuevos miembros y asegurando una composición paritaria del máximo órgano de gobierno de la entidad.

La asamblea ha contado con la asistencia del presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López.

El nuevo Consejo Rector se ha elegido mediante votación secreta a siete miembros titulares y un suplente, además de tres interventores titulares y un suplente y tres miembros titulares y un suplente del Comité de Recursos.

El Consejo Rector es el órgano de gobierno al que corresponde la alta gestión y representación de la entidad, con sujeción a la ley, a los estatutos y a la política general fijada por la Asamblea General.

Está formado por 14 miembros titulares, presidente, vicepresidenta, secretario, vicesecretario y 10 vocales. Estos y sus suplentes son elegidos por un periodo de cuatro años, renovándose la mitad cada dos años según establecen los Estatutos Sociales de la entidad.

Según la entidad, la nueva composición del Consejo Rector "reúne profesionales procedentes de diferentes ámbitos de actividad, cuya experiencia, conocimiento y especialización contribuyen a enriquecer la toma de decisiones y fortalecer el proyecto común de la entidad".

"La diversidad de perfiles técnicos aporta una visión plural, orientada a responder con rigor, eficacia y capacidad de adaptación a los desafíos que plantea un escenario económico y social en permanente evolución", han explicado fuentes de Eurocaja Rural.

Todos los nombres

Los siete miembros titulares del Consejo Rector designados son Inés Teullet García, Adolfo Aranzana Bernal, Félix López García, Fátima Guadamillas Gómez, Francisco Martín Gómez, Luis Fernando Oliva Cabello y Esther Redondo García. El suplente Santiago Mora-Granados García.

Los tres interventores titulares han sido Gregorio Gómez López, María Jesús Rincón Mora y Antonio Fernández Sánchez. El suplente será Antonio Cañadilla García.

Por último, los tres miembros que pasan a integrar el Comité de Recursos de la Caja son Jesús Alfonso Martínez Ávila, José Antonio García Rosa Díaz-Regañón y Luis Palomino Ulla. El suplente será Francisco Javier Rodríguez González.