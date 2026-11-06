Eurocaja Rural escenifica su apoyo al baloncesto de Castilla-La Mancha dando nombre a las principales ligas de la región

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez Moraleda. E.E. CLM

Eurocaja Rural ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha (FBCLM) para impulsar la práctica de este deporte en la región a través de las distintas competiciones que organiza y de las selecciones autonómicas de sus diferentes categorías.

A través de este acuerdo ambas partes ratifican su compromiso con el baloncesto, una actividad de relevancia cultural, social y educativa, pues fomenta valores como el compañerismo o la disciplina, así como desarrolla hábitos de vida saludable, ha informado la fundación en un comunicado.

Fruto de este acuerdo de colaboración, a partir de esta misma jornada del 7 y 8 de noviembre, la Primera División Nacional Masculina de Castilla-La Mancha y la Primera División Nacional Femenina de Castilla-La Mancha y Extremadura, las máximas categorías regionales de este deporte, comenzarán a denominarse Liga Eurocaja Rural.

Además, el Circuito Regional 3x3, que acoge durante el año varios torneos de baloncesto para todas las categorías en múltiples localidades de la región, también incluirá el nombre de Eurocaja Rural.

Además, el logo de Eurocaja Rural estará presente en la equipación oficial de las selecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, así como en las equipaciones del colectivo arbitral, contribuyendo así a reforzar la imagen y compromiso de la entidad con el deporte base y el talento regional.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez Moraleda, han rubricado esta colaboración que se enmarca dentro de la política de responsabilidad social de Eurocaja Rural, apostando por iniciativas que fortalecen el tejido social y deportivo del territorio donde opera.

López Martín ha valorado que "es una gran satisfacción firmar este convenio para hacer crecer este deporte y hacerlo llegar a más gente y lugares. Estamos convencidos de que apoyar este deporte es apostar por la educación, la convivencia, la integración, la salud y la cultura. Seguiremos apoyando iniciativas que conlleven compartir valores, compromiso con el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo, y que hacen más grande nuestra comunidad y generen más bienestar".

Por su parte, José Esteban Gálvez ha agradecido el respaldo de Eurocaja Rural "pues es un orgullo que entidades referentes de la región nos apoyen. Este convenio nos permitirá poder consolidar nuestros proyectos y seguir trabajando incluso con más fuerza en la promoción del deporte y de la formación. Nuestro objetivo cuando entramos en la Federación era llevar el baloncesto a todos los rincones de la región, por lo que agradecemos la voluntad y la confianza de Eurocaja Rural para hacer región juntos y comunidad a través del baloncesto y de sus valores".

El baloncesto en CLM

La FBCLM es una de las principales entidades deportivas de la región, apoyando el desarrollo del baloncesto a todos los niveles, desde el crecimiento del deporte base, la base establecida de sus competiciones o la consolidación de una formación reglada tanto a nivel federativo como académico.

De hecho, el baloncesto de Castilla-La Mancha continúa demostrando su fortaleza y su capacidad de crecimiento. Los datos de licencias registrados por la FBCLM entre las temporadas 2018-2019 y 2025-2026 reflejan una evolución muy positiva de nuestro deporte en la región, tanto en las categorías federadas como en las correspondientes al deporte escolar.

En siete temporadas, la FBCLM ha pasado de contabilizar 8.409 licencias en la temporada 2018-2019 a un total de 11.476 en la 2025-2026, lo que supone un incremento de 3.067 licencias y un crecimiento total del 36,47%.

Unos números que consolidan el baloncesto como segunda federación deportiva regional en número de licencias detrás de la de fútbol.