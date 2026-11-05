La Despensa invierte cinco millones de euros en movilidad eléctrica y eficiencia energética en Castilla-La Mancha. La Despensa

La Despensa invierte cinco millones de euros en movilidad eléctrica y eficiencia energética en Castilla-La Mancha

La cadena La Despensa Supermercados ha invertido cinco millones de euros entre 2022 y 2026 en movilidad eléctrica y eficiencia energética para reducir el impacto medioambiental de su actividad.

La inversión incluye 1,5 millones de euros destinados a renovar su flota comercial y otros 3,5 millones para instalar sistemas fotovoltaicos y mejorar la eficiencia energética de sus establecimientos.

Una de las principales actuaciones ha sido la sustitución de más de 50 vehículos comerciales por modelos 100 % eléctricos, una operación que ha supuesto un desembolso de 1,5 millones de euros.

La compañía también ha instalado puntos de recarga en los aparcamientos de sus supermercados para facilitar el funcionamiento de esta nueva flota.

Según los datos facilitados por la empresa, el cambio de estos vehículos, que representan casi la mitad de su flota de vehículos ligeros, permitirá evitar unas 324 toneladas de emisiones de CO2 al año. La compañía equipara este ahorro ambiental a la plantación de alrededor de 14.000 árboles anuales.

Centro logístico de Mora

La otra gran parte de la inversión se ha destinado a la implantación de energía solar y a la mejora de las instalaciones. Entre 2022 y 2026, La Despensa ha invertido 3,5 millones de euros en sistemas fotovoltaicos y actuaciones de eficiencia energética.

Actualmente, los paneles solares están instalados en 50 supermercados de distintos municipios de Castilla-La Mancha y en el centro logístico que la compañía tiene en Mora (Toledo), una infraestructura clave para su actividad.

Estas instalaciones generan alrededor de 3,7 gigavatios hora (GWh) de energía al año. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, esta producción renovable supone un ahorro de casi 1.000 toneladas de CO2 anuales, equivalente a plantar unos 40.000 árboles.

En conjunto, las actuaciones relacionadas con la movilidad eléctrica y la producción fotovoltaica permiten reducir unas 1.325 toneladas de emisiones de CO2 cada año, según las cifras de la compañía.

Casi 5.000 toneladas de CO2

La apuesta por reducir la huella de carbono comenzó a cobrar especial protagonismo en 2020, cuando la empresa reforzó las medidas destinadas a disminuir las emisiones de sus instalaciones.

Desde entonces, La Despensa cifra en casi 5.000 toneladas la reducción acumulada de CO2, una cantidad que equipara al efecto medioambiental de plantar unos 225.000 árboles.

Además de la electrificación de los vehículos y la instalación de placas solares, la compañía ha incorporado otras medidas para mejorar el comportamiento energético de sus supermercados.

Entre ellas figuran el aprovechamiento de la iluminación natural, el refuerzo del aislamiento térmico de los edificios y la optimización de los sistemas de refrigeración.

En este último ámbito, también ha apostado por tecnologías que utilizan refrigerantes naturales, como el CO2, tanto en el centro logístico de Mora como en distintos establecimientos de su red comercial.

La empresa cuenta actualmente con más de 187 supermercados, una plantilla superior a los 2.700 profesionales y una facturación anual de referencia de 400 millones de euros. Con estas inversiones, busca modernizar sus instalaciones y reducir el impacto ambiental de su actividad en los territorios en los que opera.