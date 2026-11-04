"Sin credibilidad, la gobernanza es insostenible": la empresa familiar lanza un aviso al PSOE de Pedro Sánchez

La previsión, la estabilidad institucional y el rigor en la gestión de los recursos públicos han centrado el discurso del presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz, durante la inauguración del XIII Foro de Economía celebrado en Toledo.

El representante empresarial ha lanzado un mensaje crítico hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, ha reconocido la gestión del Ejecutivo de Emiliano García-Page, al considerar que Castilla-La Mancha sí cumple los principios que necesita el tejido empresarial para desarrollar sus proyectos con confianza.

Ruiz ha situado entre las principales preocupaciones del empresariado el contexto de incertidumbre política, con un adelanto electoral, la seguridad y la gestión de los recursos públicos en entredicho. Así, ha aludido al accidente ferroviario de Urda, con 69 fallecidos, para denunciar lo que considera un abandono y una reducción presupuestaria en el mantenimiento de las infraestructuras esenciales de España.

"Exigimos a la Administración el mismo rigor que se nos exige a las empresas", ha reclamado, no sin antes defender que las instituciones deben garantizar la seguridad de los centros de trabajo y los espacios públicos, proteger la salud de los trabajadores y administrar correctamente los recursos procedentes de los impuestos para sostener el Estado del bienestar.

El presidente de la asociación ha insistido en que las empresas necesitan previsión y estabilidad para no poner en riesgo su continuidad y el legado familiar que representan. "Que tengan el mismo rigor económico que dedicamos a nuestros presupuestos para no poner en riesgo la continuidad de nuestras empresas", ha señalado.

Reunión mantenida entre empresarios y Gobierno regional en el marco del XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

En su intervención también ha dejado una de las frases más contundentes de la jornada. "Sin credibilidad, la gobernanza es insostenible", ha subrayado.

La gestión de García-Page

Frente a sus críticas a la Administración central, Ruiz ha destacado la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha, al que ha puesto como ejemplo de planificación y estabilidad institucional.

"Afortunadamente, en nuestra región sí rigen estos principios", ha afirmado, antes de enumerar los aspectos que generan confianza entre los empresarios.

Para Ruiz, el Gobierno autonómico cumple con la presentación de presupuestos todos los años, planifica las áreas estratégicas con años de antelación y cuenta con responsables con cualificación técnica y experiencia de gestión al frente de las consejerías.

En esta línea, el presidente de la asociación ha agradecido expresamente al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, su compromiso con estos principios. "Gracias, consejero, por defender los valores que nos definen, por mantener rigor en la gobernanza", le ha trasladado.

El consejero ha recogido las palabras de Ruiz para defender la gestión presupuestaria del Ejecutivo autonómico. "Nosotros presentamos los presupuestos todos los años, podrán o no gustar, lo veremos en las próximas elecciones", ha respondido, para añadir que el Gobierno regional prioriza el Estado del bienestar, "con unos servicios públicos potentes" y la creación de empleo.