La plantilla de Mahle de Motilla del Palancar aprueba ir a la huelga para rechazar el ERE planteado por la empresa

La plantilla de Mahle de Motilla del Palancar (Cuenca) ha decidido, con 333 votos a favor y 36 en contra, convocar una huelga en los tres centros de trabajo del municipio para rechazar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa.

Según ha informado CCOO, este jueves a las 12.30 horas tendrá lugar el acto de mediación en el Jurado Arbitral Laboral de Cuenca. Si no hay novedad, la jornada de huelga se convocará el próximo martes 10 de noviembre, un día antes de la huelga general.

Asimismo, se ha convocado para este sábado una manifestación que iba a celebrarse el pasado sábado 31 de octubre pero que se aplazó en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

La jornada arrancará a las 10, cuando se celebrará una asamblea de trabajadores en la Casa de la Cultura de Motilla del Palancar. Tras la reunión, partirá a las 11 horas una manifestación hasta el centro MC01 que Mahle tiene en la carretera de Madrid.

170 despidos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la dirección de la empresa Mahle mantuvo el pasado viernes en 170 el número de despidos propuestos en el ERE.

La decisión llega un año después de que la multinacional dedicada a la fabricación de componentes para la automoción anunciara un primer ERE con 550 despidos, que tras la negociación sindical se redujo a 466.

Según indicó CCOO, Mahle expuso mediante una consultora externa las causas acreditativas del ERE, fundamentalmente productivas y organizativas. La compañía enmarcó la decisión en "la crisis del automóvil eléctrico y la no consecución de nuevos proyectos que amortigüen la caída de producción y de contratos".