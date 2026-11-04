Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha presentado el foro. Ángela Pulido Díaz

La empresa familiar, motor del 84 % del empleo de Castilla-La Mancha, debate sus desafíos de futuro desde Toledo

Más de 13.000 empresas familiares y el 84 % del empleo regional. Son algunas de las cifras que reflejan el peso de este modelo empresarial en Castilla-La Mancha, que este miércoles ha vuelto a reivindicar su protagonismo en el XIII Foro de Economía organizado por la Asociación de la Empresa Familiar.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, empresarios y expertos del ámbito financiero, económico y jurídico para analizar los desafíos de un escenario marcado por la incertidumbre internacional, la transformación tecnológica y los nuevos retos de competitividad.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, encargada de conducir el encuentro, ha destacado la capacidad de estas compañías para generar riqueza, crear empleo y mantener vivo el tejido empresarial de la región.

"Hablamos de puestos de trabajo, de oportunidades, de arraigo territorial y de familias que generación tras generación han convertido un proyecto empresarial en un proyecto de vida", ha señalado.

Esteban también ha subrayado los resultados de un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, presentado en enero, que confirma la solidez financiera de las empresas familiares y su apuesta por la tecnología.

Así, más del 60 % desarrolla actividades tecnológicas de manera sistemática, lo que evidencia su avance en cuestiones como la inteligencia artificial y la digitalización.

El reto, ha indicado, consiste en "comprender mejor qué está pasando, anticiparnos y encontrar respuestas para que nuestras empresas sigan creciendo".

IA, talento y geopolítica

El foro ha arrancado con la inauguración institucional del presidente de la empresa familiar, Rafael Ruiz, y del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Alfonso Ruiz Molina.

Por su parte, el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, ha abierto el programa de ponencias con Transformaciones silenciosas y nuevo ciclo de crecimiento global: retos para la empresa familiar, una intervención centrada en los cambios de la economía internacional y sus implicaciones para estos negocios.

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Ángela Pulido Díaz

A continuación, Juan Pablo García-Lliberós, managing director de Aon España, ha abordado cómo convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva, poniendo el foco en el talento, los riesgos y la innovación.

La economía española ante las tensiones internacionales ha sido el asunto tratado por Luciana Taft Tagovnik, responsable del departamento de Análisis Económico y de Mercados de AFI, en una ponencia dedicada al impacto del contexto geopolítico sobre las perspectivas económicas.

Seguridad jurídica y relevo

La jornada ha reservado también un espacio para el papel de las instituciones y la seguridad jurídica, con la intervención del presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, bajo el título La Audiencia Nacional, garante del Estado de derecho.

Esta cuestión conecta directamente con uno de los grandes desafíos de las empresas familiares: garantizar su continuidad y facilitar el relevo entre generaciones.

Juan Ignacio de Mesa, expresidente de la asociación, saluda al presidente de la Audiencia Nacional y al delegado de la Junta en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Precisamente, durante el foro se ha anunciado el acuerdo entre el Gobierno regional y la asociación empresarial para ampliar hasta el cuarto grado de parentesco el régimen fiscal especial del impuesto de sucesiones y donaciones, con una deducción que puede alcanzar el 99 % en los supuestos previstos.