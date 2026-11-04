Sobre estas líneas, Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, hoy en Toledo. Asociación Empresa Familiar

"La corrupción carcome el sistema institucional y la democracia misma", advierte el presidente de la Audiencia

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha reivindicado este miércoles en Toledo la independencia del Poder Judicial y el compromiso de los jueces con la Constitución y la ley frente a las presiones políticas, económicas y sociales.

Durante su intervención en el XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, ha defendido que en la Audiencia Nacional, al igual que en la totalidad de órganos judiciales españoles, "no se hace política".

Fernández ha dedicado buena parte de su discurso a la corrupción, un fenómeno que, como ha indicado, va mucho más allá de sus consecuencias económicas o administrativas.

"La corrupción carcome el sistema institucional y con ello la democracia misma", ha afirmado, antes de advertir de que no se puede minimizar su importancia, banalizarla ni, mucho menos, hostigar a quienes la investigan y juzgan.

El magistrado ha insistido en que la corrupción no perjudica únicamente a las arcas públicas o a la legalidad administrativa, sino que afecta directamente al pacto constitucional porque introduce "privilegios incompatibles con el principio de igualdad".

Fernández señala que la corrupción afecta al pacto constitucional porque introduce "privilegios incompatibles con el principio de igualdad"

En este sentido, ha explicado que cuando se capturan recursos públicos, se distorsiona la contratación administrativa o se protege ilegalmente a determinadas élites, "los perjudicados finales suelen ser los ciudadanos más vulnerables".

Por ello, ha defendido que la actuación judicial contra estas prácticas no responde a una finalidad política, sino a la obligación de garantizar que todos los poderes públicos estén sometidos al Derecho.

El XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha se ha celebrado este miércoles en Toledo. Asociación Empresa Familiar

"El juez ni sustituye a la política ni mucho menos se convierte en un árbitro de las disputas partidistas. Simplemente impide que el poder se sustraiga al control jurídico", ha señalado.

Contundente, Fernández ha rechazado las acusaciones de politización de la justicia y ha asegurado que los jueces españoles no investigan ni juzgan a nadie por su ideología.

"Los jueces en España ni hacemos política ni tomamos decisiones atendiendo a intereses partidistas. Somos ajenos a cualquier tipo de presión política, económica o social", ha sentenciado.

La amenaza del populismo

En su análisis de los desafíos que afronta el Estado de Derecho, el presidente de la Audiencia Nacional ha señalado al populismo como uno de los movimientos que pueden poner en peligro el modelo de las democracias liberales.

Según ha mantenido, esta corriente pretende sustituir un sistema basado en la separación de poderes, por otro en el que la democracia se identifica exclusivamente con la voluntad de la mitad más uno. Desde esa perspectiva, ha advertido, los límites constitucionales pasan a considerarse un obstáculo para la acción política.

Así, ha reivindicado el Estado de Derecho como el sistema que ha permitido a España disfrutar del mayor periodo de prosperidad económica, paz y desarrollo político de su historia reciente.

Fernández también ha pedido preservar las instituciones sin caer en inmovilismos, adaptándolas a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, pero sin renunciar a sus principios fundamentales.