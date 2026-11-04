Amfar y la Fundación Globalcaja firman un acuerdo de colaboración en apoyo a las mujeres rurales

La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Lola Merino, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Globalcaja, en un acto que ha contado con la presencia de María Teresa Carmona, en representación de la fundación.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas entidades con el objetivo de reforzar el apoyo a las iniciativas que Amfar desarrolla en favor de las mujeres rurales e impulsar nuevas actuaciones en el ámbito rural.

La presidenta de Amfar, tal y como ha informado la Federación en nota de prensa, ha agradecido el respaldo de la Fundación Globalcaja y ha destacado la importancia de sumar esfuerzos para avanzar en la igualdad de oportunidades.

"Las mujeres rurales necesitan oportunidades reales para desarrollar sus proyectos personales y profesionales, acceder a la formación, emprender y participar activamente en la sociedad. Para conseguirlo, es fundamental contar con entidades comprometidas con nuestros pueblos y sus mujeres como la Fundación Globalcaja", ha señalado Merino.

También ha puesto en valor la colaboración entre ambas entidades como una herramienta fundamental para fortalecer el tejido asociativo y promover nuevas iniciativas.

"Este acuerdo nos permite seguir sumando aliados y reforzar el trabajo en las mujeres rurales para avanzar en la igualdad, el desarrollo y la cohesión social", ha finalizado.