"No podemos dejar de hacer cosas por el simple hecho de ser mayores; sería como pegarnos un tiro en el pie"

"No podemos dejar de hacer cosas por el simple hecho de ser mayores; sería como pegarnos un tiro en el pie". Esta ha sido una de las principales conclusiones a la que se ha llegado en la mesa de debate 'Acompañamiento, cuidados, formación e inclusión digital de los mayores' dentro del foro 'Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva', organizado por Fundación 'la Caixa' y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con la Diputación de Toledo.

Para hacer una radiografía de las situaciones a las que se enfrentan a diario los mayores de la región, en esta mesa han participado la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; el vicepresidente de Socializa 60, Antonio Sáez; el exalcalde y empresario, Juan Ignacio de Mesa y los investigadores de la Cátedra Bienestar+ para una Longevidad Activa y Saludable, impulsada por la Fundación 'la Caixa', CaixaBank y VidaCaixa, en colaboración con la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas y Esade, Pablo Calvo y David Roch.

Calvo ha explicado que el estudio sobre mayores que han llevado a cabo demuestra dos tendencias opuestas: "La primera tiene que ver con la red de apoyo. Se mantiene en el tiempo aunque vaya cambiando con paso del tiempo dando más protagonismo al papel de la familia que al de las amistades".

En segundo lugar, ha señalado que en cuanto a participación social, "el patrón es mucho más transversal" y "disminuye con la edad". Esto se traduce en que "menor participación en actividades culturales, voluntariado, programas formativos o pertenecer a un club social, por ejemplo".

De manera paradójica, ha apuntado que esta situación se "contrapone" a la percepción de soledad no deseada. "Pese a estar menos conectados socialmente, los mayores perciben una menor medida de soledad", ha añadido.

Una de las intervenciones de Pablo Calvo. Ángela Pulido

De su lado, David Roch ha contado que otro de los resultados que arroja el estudio es que las personas laboralmente activas de más de 55 se perciben mejor en el trabajo que los más jóvenes.

A la hora de realizar este indicador, ha puntualizado que han tenido en cuenta dos dimensiones, la inclusión por edad y el bienestar tanto en equipo como de manera individual.

"Nos hemos encontrado que los mayores de 55 años son personas que a pesar de tener más estrés, están mucho más identificadas con sus organizaciones y más implicados con el trabajo que las que tienen menos edad".

En este sentido, ha abundado que "incluso las personas mayores de 55 años con bajo nivel de formación, se sienten con más apoyo por parte de sus responsables, quizá por su experiencia".

David Roch durante su intervención. Ángela Pulido

Ante estos resultados, ha abogado porque a la hora de tomar decisiones en torno a jubilaciones "no solo se tenga en cuenta una parte muy parcial" como es la cuestión económica y se apueste por cambiar la visión "tanto en la adaptación del trabajo y como en la promoción de plantillas intergeneracionales".

Papel de la administración

Desde la Consejería de Bienestar Social, Alba Rodríguez ha puntualizado que a las administraciones les corresponde el papel de "proporcionar los servicios que en un momento determinado las personas puedan necesitar".

En una sociedad en la que "uno de cada cuatro ciudadanos tiene 60 años o más", ha subrayado el "amplio abanico de servicios que cada uno puede necesitar y elegir de manera libre".

Alba Rodríguez, directoral general de Mayores. Ángela Pulido

Precisamente, la visión de este grupo de edad la han dado tanto el vicepresidente de Socializa 60, Antonio Sáez, como el empresario y exalcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa.

Sáez ha reconocido que por su experiencia, "los mayores sabemos muy bien dónde queremos ir y qué queremos" pero en algunas ocasiones no saben muy bien cómo acometer sus inquietudes. De ahí que haya señalado que la principal labor de colectivos como el suyo es "conectar a esas personas que se encuentran dispersas para agruparlas, encaminarlas y encauzarlas".

Al hilo de esta afirmación, Juan Ignacio de Mesa ha puesto sobre la mesa la importancia de "mantener la misma actitud, independientemente de la edad que tengamos".

"Yo no voy a esperar que otro haga por mí lo que yo soy capaz de hacer por mi entorno. Si nos quedamos sentados, automáticamente estamos reconociendo nuestra falta de capacidad", ha reflexionado.

Un momento de la intervención de Juan Ignacio de Mesa. Ángela Pulido

De ahí que haya lamentado que a diario se den "situaciones absurdas de desprecio del talento sénior" como la jubilación forzada en ámbitos como el sanitario o el educativo: "En mi caso, me obligaron a jubilarme como profesor universitario a los 70 años cuando de mi actividad profesional lo he hecho a los 78".

"Hay gente que no vale desde que cumple los 12 y otros que con 65 tienen una habilidad estupenda para seguir actuando aunque no sea en primera línea", ha añadido.

De nuevo, Antonio Sáez ha recogido este guante y ha coincidido en el error que supone que "a los jubilados se les dé por amortizados" cuando "estamos preparados para hacer muchas más cosas que quedarnos sentados".

"Tenemos preparación y esta sabiduría que adquirimos con los años, la podemos compartir con nuevas generaciones", ha apostillado.

Antonio Sáez, vicepresidente de Socializa 60. Ángela Pulido

Dispersión territorial

La directora general de Mayores también se ha referido a las complejidades a las que se tiene que enfrentar la administración regional en una comunidad autónoma tan dispersa como Castilla-La Mancha.

"El trabajo es muy complejo y exhaustivo colaborando de la mano del resto de administraciones públicas como los ayuntamientos y también con organizaciones que forman parte del Tercer Sector para seguir dando pasos y consolidar en todos los territorios los reconocimientos que logramos", ha apuntado.

En este punto ha querido resaltar una herramienta básica y "pionera" como es la Ley de Despoblación.

Precisamente en clave rural, David Roch se ha referido a los "buenos datos" que arroja Castilla-La Mancha en términos de inclusión en el trabajo y bienestar en los estudios que ha llevado a cabo la Cátedra.

En segundo lugar en menores de 55 y en cuatro en mayores de 55, ha enfatizado en la "pequeña brecha que hay entre ellos" pese a estar entre las puntuaciones más altas".