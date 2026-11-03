"El futuro de nuestros mayores pasa por mirar menos la edad y más la persona", mantienen desde la Fundación "la Caixa"

En estos momentos en España residen más de 10 millones de personas que tienen 65 años o más. Una cifra que crece año tras año y que plantea retos como los que este martes se han abordado en el foro Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva, organizado por la Fundación "la Caixa" y este periódico con la colaboración de la Diputación de Toledo en el Centro Cultural San Clemente. Entre esas claves, desde la fundación se ha puesto el acento en las diferentes formas de envejecer, que responden a cada una de las personas mayores, con sus necesidades específicas.

Para el responsable del Programa de Personas Mayores de "la Caixa", Fernando Cuenca, el reto pasa por abordar la longevidad desde esas necesidades individuales y, además, que esos años que "hemos ganado de vida, se vivan bien", ha explicado, no sin antes plantear que el futuro "pasa por mirar menos la edad y centrarse más en la persona, porque detrás de cada edad hay una historia diferente y una persona con una vida que seguir viviendo".

Cuenca también ha puesto sobre la mesa que el mensaje que se traslada a la hora de abordar el papel de las personas mayores en la sociedad pasa por cuestiones como la soledad, la enfermedad o los cuidados, una realidad que deja al margen otras cuestiones que son clave en esta etapa de la vida. "Si hablamos solo de eso, abordamos solo una parte de la historia, porque las personas mayores también aportan; es importante cambiar esa mirada y preguntarnos qué sociedad podemos construir con las personas mayores", ha comentado.

En este sentido, desde la Fundación "la Caixa" han recalcado que la construcción de esa nueva percepción de las personas mayores "nos afecta a todos, porque cuando hablamos de envejecimiento no estamos hablando de otros, de terceros, hablamos de nuestro propio futuro, porque todos estamos envejeciendo", de ahí la apuesta y el reto de construir una sociedad "en la que podamos seguir participando, en la que la tecnología no nos deje fuera, y en la que no nos sintamos solos".

Tecnología y diversidad

El uso de la tecnología ha sido, precisamente, otro de los puntos a los que Cuenca ha dedicado parte de su intervención. "Lo importante no es el manejo del teléfono, sino saber qué pueden hacer nuestros mayores con él y sentirse autónomos", ha señalado, para añadir que la tecnología "es solo la herramienta" puesto que lo importante "son las personas".

Desde la experiencia de los programas de mayores de la Fundación "la Caixa", con más de un siglo de trayectoria, el responsable de estos en Castilla-La Mancha ha indicado que la enseñanza de estas décadas apunta a que la manera de envejecer cambia, por lo que es fundamental "seguir adaptándonos y escuchándonos; la manera de envejecer ha cambiado muchísimo, y nosotros hemos tenido que cambiar la manera de ver el envejecimiento", ha señalado, además de plantear que más allá de responder a la pregunta de cuántos años vamos a vivir, "es más interesante saber cómo los queremos vivir".

De esta forma, Cuenca ha destacado que vivir "también significa atravesar cambios, y si vivimos más, también atravesaremos más etapas y más cambios", para plantear que el pleno desarrollo de las personas pasa por las relaciones y por sentir que se cuenta con ellos en el ámbito social. "Necesitamos relaciones, sentir que alguien cuenta con nosotros, por eso cuando hablamos de vivir mejor no podemos hablar solo de salud, también hay que hablar de vínculos y de sentido de vida", ha dicho.

Por último, el responsable del Programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" ha destacado la diversidad. "Cuando hablamos de las personas mayores hablamos como si fueran un único colectivo, y no es así. La edad nos dice algo, pero no nos cuenta todo, detrás de una edad hay una persona, por eso un reto es mirar más a la persona", ha apuntado, para añadir que en estas décadas de trabajo con las personas mayores "hemos aprendido a escuchar más y ver qué necesitan en este momento de la vida; utilizamos la palabra acompañar, eso significa escuchar, no decidir por la persona, no decirle cómo hacerse mayor, sino a acompañar para estar cerca, respetar sus decisiones y prestar nuestra ayuda cuando hace falta".

Al margen, Cuenca ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Urda, donde como ha dicho, "se ha demostrado que las personas ayudan a las personas, y eso es positivo", además de felicitar a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por sus 20 años de periodismo y agradecer la acogida de su presidenta ejecutiva, Esther Esteban.