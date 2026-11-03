La Diputación de Toledo "doblará" los recursos para la atención a las personas mayores en el presupuesto de 2027

La responsabilidad de las instituciones públicas para un envejecimiento activo ha quedado patente este martes en el Centro Cultural San Clemente con la apuesta de la Diputación Provincial de Toledo por los Programas de Personas Mayores que financia a través de los ayuntamientos.

Con 64 años y, por tanto, ya en ese ámbito que la sociedad etiqueta como personas mayores, el alcalde de Quismondo y diputado provincial, José Eugenio del Castillo, ha señalado en el foro Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva, organizado por la Fundación "la Caixa" este periódico con la colaboración de la Diputación, que la política para mayores queda reflejada en los presupuestos con una dotación económica que en 2027 multiplicará a la destinada este ejercicio. "Somos conscientes de que nuestros mayores necesitan más atención y espacios", ha indicado.

Así, Del Castillo ha explicado que la institución provincial afronta los presupuestos "doblando la asistencia económica a los actos que hacemos en todos los pueblos de la provincia, ayudamos a los ayuntamientos a realizar actividades que ellos por sí solos no podrían afrontar".

El representante de la Diputación ha puesto como ejemplo su municipio, Quismondo, que cuenta con 14 actividades semanales "todas con un gran número de participantes", lo que denota que los mayores demandan servicios y actividad para un envejecimiento activo y saludable que la institución provincial oferta a todos los ayuntamientos con el fin de fomentar espacios de encuentro y convivencia mediante talleres de memoria, baile, música o gimnasia, entre otras propuestas socio-culturales y deportivas.

La experiencia es un grado

Del Castillo también ha compartido con el público que a sus 64 años es momento de "no dejar de pensar en nosotros", además de destacar la importancia de la experiencia en las labores de gestión pública. "Tengo 64 años y tengo compañeros jubilados que realizan su actividad política y aportan su buen hacer y sus vivencias, hay que tenerlos cerca", ha dicho.

En esta línea, ha destacado que las personas mayores "nos aportan experiencia, sabiduría y buen hacer", para añadir que una sociedad que vive más años "precisa que estemos pendiente de ella y que aportemos los medios que se nos pidan, y así trabajamos desde la Diputación".

Asimismo, el diputado provincial ha señalado que es consciente de que a la Administración "siempre se nos va a pedir más, mayor atención a la dependencia, más recursos" por lo como ha apuntado "tenemos que esforzarnos en dar ese más en los presupuestos, que en política son clave para andar".

El debate sobre las pensiones, que ha salido a colación en la mesa sobre el acompañamiento, los cuidados, la formación y la inclusión digital de los mayores, ha contado con la apreciación de Del Castillo, quien ha indicado que esta cuestión, al igual que la vivienda, se debe abordar desde diferentes perspectivas y no desde una única visión. "El tema de las pensiones, como el de la vivienda, cada uno lo afronta como puede", ha dicho, para finalizar con un "que disfrutemos juntos de la vida".