Centrarse en las necesidades como persona, más allá de la edad: claves para vivir mejor en una sociedad longeva

Vivir más, vivir mejor. Bajo esta premisa, la Fundación "la Caixa" y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han llevado a cabo este martes un foro para analizar los retos de una sociedad longeva, una cita que ha reunido a expertos del ámbito social y asociativo en el Centro Cultural San Clemente gracias a la colaboración de la Diputación de Toledo.

El foro ha contado con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, quien ha deseado que la jornada "nos permita encontrar respuestas para vivir más y, sobre todo, para vivir mejor", además de abogar porque ante una sociedad cada vez más envejecida, será clave abordar la longevidad más allá de una perspectiva sanitaria o económica, ya que se trata, ante todo, "de una cuestión social, familiar y humana".

Para Esteban, esta cita contribuye a poner sobre la mesa que la esperanza de vida en España es cada vez mayor, además de las fórmulas para dar vida a esos años. "No se trata solamente de añadir años a la vida, sino de dar vida a esos años", ha compartido momentos previos a la mesa de debate que ha versado sobre el acompañamiento, los cuidados, la formación y la inclusión digital de los mayores y a la intervención del técnico responsable del Programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa", Fernando Cuenca.

Desde la Fundación "la Caixa", Cuenca ha hecho una lectura de las personas mayores más allá de su edad, ya que ese, ha considerado, es un factor subjetivo, por lo que el futuro "pasa por mirar menos la edad y centrarse más en la persona, porque detrás de cada edad hay una historia diferente y una persona con una vida que seguir viviendo".

En este sentido, y ante el público que ha asistido al encuentro en las instalaciones culturales que forman parte del Convento de San Clemente, cuna del mazapán toledano, el técnico de "la Caixa" ha reiterado que es importante "cambiar esa mirada y preguntarnos qué sociedad podemos construir con las personas mayores" sin olvidar que como seres humanos "necesitamos relaciones, sentir que alguien cuenta con nosotros, por eso cuando hablamos de vivir mejor no podemos hablar solo de salud, también hay que hablar de vínculos y de sentido de vida".

Un debate necesario

La parte central del acto ha llegado con la mesa de debate en la que han participado la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; el vicepresidente de Socializa 60, Antonio Sáez; el exalcalde y empresario, Juan Ignacio de Mesa y los investigadores de la Cátedra Bienestar+ para una Longevidad Activa y Saludable, impulsada por la Fundación 'la Caixa', CaixaBank y VidaCaixa, en colaboración con la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas y Esade, Pablo Calvo y David Roch.

La voz de los mayores, representada por Sáez y De Mesa, se ha centrado en reconocer la experiencia y en saber encauzar esta etapa de la vida en comunidad. "Los mayores sabemos muy bien dónde queremos ir y qué queremos", ha señalado Sáez, a lo que De Mesa ha apuntado que si como personas mayores "nos quedamos sentados, automáticamente estamos reconociendo nuestra falta de capacidad".

Por su parte, desde la Administración regional, Rodríguez se ha referido a las complejidades a las que se tiene que enfrentar la Administración regional en una comunidad autónoma tan amplia en territorio como Castilla-La Mancha, una labor que como ha dicho es posible gracias a la colaboración entre instituciones y entidades del Tercer Sector; mientras que desde la Universidad Pontificia Comillas, los profesores Calvo y Roch han destacado los "buenos datos" que arroja la región en términos de inclusión en el trabajo y bienestar en los estudios que han llevado a cabo desde la Cátedra Bienestar+.

De otro lado, desde la Diputación de Toledo, el alcalde de Quismondo y diputado provincial, José Eugenio del Castillo, ha mostrado el compromiso de la institución provincial con el envejecimiento activo que se verá reflejado en los presupuestos de 2027, en los que se multiplicarán los fondos destinados a la programación de actividades para personas mayores. "Vamos a doblar la asistencia económica a los actos que hacemos en todos los pueblos de la provincia, ayudando a los ayuntamientos a realizar actividades que ellos por sí solos no podrían afrontar", ha afirmado.

Así, el foro ha dado voz a representantes de asociaciones y entidades que trabajan con las personas mayores desde diferentes prismas, además de a expertos e investigadores que trabajan desde un punto de vista académico la realidad social de esta etapa de la vida. Como han concluido, es momento de cambiar la manera de ver el envejecimiento y saber cómo se quiere vivir.