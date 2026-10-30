La mina de wolframio de Ciudad Real consigue captar 170 millones de euros en su salida a Bolsa en Londres

Abenójar Tungsten, la compañía que explotará la mina de wolframio de Abenójar (Ciudad Real) ha logrado captar 170 millones de euros en su salida al Mercado principal de la Bolsa de Londres que ha tenido lugar este viernes.

La compañía ha informado que estos fondos se destinarán a costes de desarrollo del proyecto junto con potencial financiación complementaria respaldada por crédito a la exportación de un proyecto que en los próximos años podría cubrir hasta el 20% de la demanda europea de este mineral.

El acto, celebrado en la apertura del mercado bursátil, ha contado con la presencia de Gonzalo García San Miguel, CEO de Abenójar Tungsten; Dame Julia Hoggett, CEO de la Bolsa de Londres, así como asesores y representantes de Abenójar Tungsten.

La mina de El Moto, donde esta empresa tiene previsto extraer tanto wolframio como oro, ha sido declarado Proyecto Estratégico bajo la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea. No en vano, la compañía espera producir unas 4.227 toneladas anuales de trióxido de wolframio (WO₃) contenido en concentrado a pleno rendimiento.

La construcción de la mina comenzó en junio de 2026 y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2029. Según los cálculos de sus reservas, se le espera una vida útil de 18 años.

El proyecto tendrá un importante impacto económico tanto en Abenójar como en todo su entorno, dado que el centro de tratamiento de la materia prima se instalará en Puertollano.

Los cálculos de creación de puestos de empleo pasan por unos 200 empleos directos en la planta de Puertollano que se sumarían a los 400 de la propia mina.

Familia García San Miguel

Abenójar Tungsten está liderada por la familia García San Miguel, una familia minera española de cuarta generación con más de cincuenta años de experiencia en la construcción, operación y rehabilitación de proyectos mineros en todo el país.

La compañía busca afianzar un suministro europeo de wolframio seguro y de origen responsable, en un momento en el que la producción mundial sigue concentrada mayoritariamente en China.

Gonzalo García San Miguel, CEO de Abenójar Tungsten ha descrito esta salida a bolsa como "un hito verdaderamente relevante" para su corporación.

"Personalmente, y para todos los que han formado parte de este camino, es un momento de gran orgullo y emoción. En los últimos 14 años, hemos dedicado una enorme cantidad de esfuerzo, inversión y determinación para transformar El Moto de un proyecto de exploración en una mina ya en construcción", ha añadido.

García San Miguel se ha alegrado de que "nuestros inversores nos han confiado su capital con un objetivo muy claro: construir esta mina", un yacimiento que "tiene el potencial de convertirse en una de las fuentes de wolframio más importantes de Europa, contribuyendo a la seguridad de suministro de este mineral crítico en el continente, al tiempo que genera empleo y oportunidades a largo plazo para la población de Abenójar y de Castilla-La Mancha".

Por su parte, Julia Hoggett, CEO de la Bolsa de Londres, se ha mostrado "encantada de dar la bienvenida a Abenójar Tungsten a la Bolsa de Londres", en un momento en que "las cadenas de suministro seguras y resilientes para los minerales críticos son cada vez más importantes"

Por eso ha indicado que "la admisión de Abenójar demuestra el papel fundamental que los mercados públicos pueden desempeñar conectando empresas estratégicas con el capital necesario para crecer".

Por último, Blair McDougall, ministro de Reindustrialización, ha manifestado que esta salida a bolsa supone "una firme muestra de confianza en la economía del Reino Unido y en nuestros mercados de capitales, líderes a nivel mundial, reforzando la posición de Gran Bretaña como destino global para la inversión en minerales críticos y minería".

"Esta inversión demuestra nuestra Estrategia de Minerales Críticos en acción: forjando alianzas internacionales ambiciosas que fortalecen nuestra resiliencia industrial y atrayendo inversiones para construir cadenas de suministro seguras de minerales", ha concluido.