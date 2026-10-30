Mahle mantiene la cifra de despidos del nuevo ERE de su planta de Motilla del Palancar (Cuenca) en 170 trabajadores

La dirección de la empresa Mahle ha mantenido en 170 el número de despidos propuestos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su planta de Motilla del Palancar (Cuenca). La decisión llega un año después de que la multinacional dedicada a la fabricación de componentes para la automoción anunciara un primer ERE con 550 despidos que tras la negociación sindical se redujo a 466.

Así ha informado CCOO tras la segunda reunión de negociación entre la empresa y la parte social mantenida este viernes.

El sindicato ha afirmado que Mahle ha expuesto mediante una consultora externa las causas acreditativas del ERE, fundamentalmente productivas y organizativas.

La compañía ha enmarcado la decisión en "la crisis del automóvil eléctrico y la no consecución de nuevos proyectos que amortigüen la caída de producción y de contratos".

El sindicato ha trasladado que la compañía pretende un cambio organizativo de las instalaciones, con el establecimiento de sistemas automáticos de producción, dejando sin utilidad algunas instalaciones como la nave de Campillo.

"No hay una previsión clara y la situación se antoja complicada para la compañía en cuanto a producción en el futuro", ha indicado el secretario general de la federación de industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Antonio Cuevas, que ha expresado que existe riesgo de más despidos en 2027.

Subvenciones

En cuanto a las subvenciones, Cuevas ha expresado que el sindicato ha solicitado más información sobre la maquinaria que fue objeto de subvención del Plan Moves por un importe cercano a los 24,5 millones euros.

"Queremos conocer cuál va a ser el destino de esa maquinaria, si va a ser utilizada, o la van a trasladar a otras plantas", ha asegurado.

Por último, CCOO ha solicitado que se acepte la adscripción de personas voluntarias al ERE.