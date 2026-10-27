Eurocaja Rural sigue adelante con su conquista de Madrid abriendo su 12ª oficina en la capital

Eurocaja Rural continúa generando empleo y ampliando su red comercial en la capital de España y en la comunidad madrileña en su conjunto, donde alcanza ya las sesenta oficinas. Tras las últimas aperturas realizadas en Tres Cantos, Humanes, Fuencarral-El Pardo, Chamartín o Ciudad Lineal, la entidad financiera ha abierto una nueva oficina en el distrito de Tetuán, reforzando así el servicio que proporciona a sus miles de socios y clientes madrileños.

La nueva oficina, situada en Calle Infanta Mercedes, número 11, nace con el objetivo de acercar una oferta financiera integral adaptada a cada perfil de cliente, con soluciones de crédito y liquidez, financiación personalizada, productos de ahorro e inversión, seguros, medios de pago y las últimas herramientas de banca digital, según ha informado la cooperativa de crédito en un comunicado.

La entidad mantiene además su compromiso de ofrecer atención presencial sin derivar a los clientes exclusivamente al uso de cajeros automáticos ni restringir el servicio de caja a horarios limitados, apostando por un modelo de atención directa, personalizada y accesible.

La oficina de Madrid cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y al frente de la misma se encuentra Oscar Luis Pradillo Rodrigo, acompañado por los gestores comerciales Manuel La Lueta García-Pardo e Iratxe Oza Rodríguez.

Ampliación de la red comercial

La apertura de esta nueva oficina se enmarca en el Plan de Expansión iniciado por Eurocaja Rural en 2011 potenciando su compromiso con la inclusión financiera y reforzando su capacidad de atención tanto en pequeños municipios como en grandes áreas urbanas (léase Madrid), que han visto disminuir su cobertura bancaria en los últimos años debido al continuo cierre de oficinas y reducción de servicios financieros.

En este sentido, la entidad subraya que el 30% de sus oficinas se encuentra en municipios de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad de su red, en localidades de menos de 5.000. Además, constituye la única referencia bancaria física en 73 localidades, proporcionando servicio financiero presencial, en exclusiva, a más de 90.000 habitantes.

Respecto a Madrid, cuenta con 12 oficinas en la capital madrileña y 60 en toda la comunidad autónoma, mientras que la red comercial alcanza las 527 oficinas distribuidas en 11 comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Aragón) y 29 provincias.

Según destaca el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, "la apertura de nuestra duodécima oficina en la ciudad de Madrid demuestra que es posible crecer apostando por un modelo de banca de proximidad".

"Frente a la reducción de oficinas y servicios, Eurocaja Rural apuesta por reforzar su red comercial y defender la atención presencial, el asesoramiento personalizado y la accesibilidad como elementos esenciales de nuestra actividad. Nuestra vocación es acompañar a las personas, administraciones públicas y empresas con soluciones financieras competitivas y, como cooperativa de crédito, devolver también a la sociedad parte de la confianza que deposita en nosotros mediante iniciativas que generan oportunidades y mejoran la vida de las personas", ha añadido.

Apoyo social y asistencial

Como crédito, Eurocaja Rural proporciona igualmente atención social y asistencial en el territorio donde opera a través del Fondo de Educación y Promoción (FEP) y su Fundación, apoyando iniciativas que benefician la inclusión laboral de personas con discapacidad, respaldando a los colectivos más vulnerables o fomentando propuestas enfocadas en el desarrollo rural, poniendo en valor el impacto social del tejido asociativo.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ha concedido este año una ayuda ‘WORKIN’ de 10.000 euros para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad a Fundación AMÁS Social (Escuela Másymenos: formación teórica y práctica mediante la recreación de entornos laborales reales), y una Ayuda Social de 3.000 euros a Ictus Asociación Madrileña ICAM, por su proyecto de rehabilitación emocional y cognitiva aplicando metodología donde el neuropsicólogo actúa como un guía que diseña itinerarios personalizados.

Del mismo modo, adELA Comunidad de Madrid ha sido una de las diez entidades beneficiarias de la Carrera Solidaria Contra la ELA, promovida por Fundación Eurocaja Rural y celebrada el pasado 4 de octubre en Toledo. Este año la prueba ha batido un nuevo récord de participación, superando los 6.700 inscritos, y de recaudación, con 151.100 euros, con el objetivo de mejorar la vida de personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) e impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.