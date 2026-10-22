Dunas Capital prevé la creación de entre 5.500 y 7.500 empleos en el parque industrial que construye en Noblejas (Toledo)

Dunas Capital Real Estate ha anunciado que el parque industrial NOBL Campus y Campus Life que se construye en Noblejas (Toledo) generará entre 5.500 y 7.500 empleos directos cuando esté en funcionamiento en los 2,5 millones de metros cuadrados disponibles para los operadores que quieran instalarse.

El proyecto ha sido presentado este jueves por el CEO de Dunas Capital Real Estate, Miguel López Puche, a operadores, empresas, agentes, consultoras inmobiliarias e instituciones.

López ha puesto en valor su ubicación estratégica, ya que está a 63 kilómetros de Madrid por la autovía A-4 y a diez minutos del nudo de Ocaña, a media hora de la autovía A-3 por la autovía A-40 y al Levante por la autopista AP-36.

"Será el único emplazamiento para servir Madrid, el sur y Valencia, con el aeropuerto de Barajas a 80 kilómetros y a 327 kilómetros del puerto de Valencia", ha expresado.

Atraer y retener talento

El CEO ha destacado sus peculiaridades y ha incidido en que Campus Life "es la capa que diferencia a NOLB Campus de un desarrollo industrial convencional", ya que se plantea como un programa para atraer y retener talento.

Este programa se articula en cuatro ejes: formación diseñada con las empresas y acercada al lugar de trabajo; movilidad, con lanzaderas compartidas entre operadores desde Aranjuez (Madrid), Ocaña (Toledo), Tarancón (Cuenca) y Toledo; vivienda asequible cerca del puesto de trabajo; y bienestar, con restauración, atención sanitaria básica, deporte y zonas verdes.

En concreto, el NOBL Campus ofrece parcelas desde 5.000 metros cuadrados y bloques agregables de hasta 500.000 metros cuadrados, en los que cada operador construye en paralelo a la urbanización, con licencias de obra en plazos reducidos.

Tres operadores instalados

En el campus industrial ya está instalada desde 2025 la empresa de transporte y logística Ontime, que tiene en funcionamiento una plataforma multitemperatura de 51.000 metros cuadrados, en la que trabajan unas 200 personas.

A su vez, la cooperativa valenciana Consum está construyendo una plataforma de distribución de 70.000 metros cuadrados que prevé abrir en 2027. Y la holandesa NewCold está levantando su primera instalación en España.

Además, el campus tiene firmados con la distribuidora 12,3 megavatios (MW) para su primera etapa y tiene concedido el acceso a la red para 80,9 MW. Y prevé que haya generación solar y almacenamiento dentro del propio campus.