Mercadona compró productos por 2.770 millones de euros a proveedores y productores de Castilla-La Mancha en 2025

Mercadona ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo. En el caso de Castilla-La Mancha, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 580 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 2.770 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus clientes, figuran las 45.000 toneladas de sandías adquiridas a agricultores de la comunidad, lo que supone un incremento del 47 por ciento respecto a la campaña anterior; las 35.000 toneladas de melones, las 25.000 toneladas de cebollas, las 13.000 toneladas de champiñones y las 4.000 toneladas de calabazas, cifras todas ellas que reflejan además la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario castellano-manchego, según destaca la marca en una nota de prensa.

La inversión de Mercadona en Castilla-La Mancha también ha sido una constante en 2025, ya que alcanzó los 19 millones de euros, que han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto dos supermercados (que han supuesto el cierre de otros cuatro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 72 supermercados, 61 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y 57 tenían la sección Listo para Comer.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 3.850 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (en concreto en marzo de este año han sido dos mensualidades a los trabajadores con hasta 4 años de antigüedad y tres mensualidades a los que la superan esta antigüedad).

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 726 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 46 entidades sociales con las que colabora diariamente en Castilla La Mancha, lo que equivale a más de 12.090 carros de la compra.

Crecimiento compartido

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español y todos los cítricos en temporada.

Infografía de Mercadona en Castilla-La Mancha

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.