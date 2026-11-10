Huelga a las puertas de la planta que la empresa Mahle tiene en Motilla del Palancar (Cuenca). E.E. CLM

El cien por cien de la plantilla de Mahle en Motilla del Palancar secunda la huelga contra el segundo ERE en un año

Todos los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) que tenían turno de noche y mañana han secundado la huelga convocada contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) mediante el que la dirección de la empresa pretende despedir a 170 personas y que se sumarían a las 466 incluidas en el expediente de hace un año.

Estos datos han sido ofrecidos por la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de la Unión General de Trabajadores (UGT) que destaca la "gran respuesta de la plantilla y la unión que, una vez más, han demostrado las personas que la integran" en torno a este tercer día de paro, el primero correspondiente a este segundo ERE. .

A este respecto, UGT FICA señala que la representación sindical "no tolerará que de nuevo las personas trabajadoras paguen la falta de disposición" del grupo alemán por buscar nuevos proyectos empresariales, sobre todo ahora cuando "hay empresas que están eligiendo España para ensamblar y producir vehículos completos".

El sindicato asegura que las movilizaciones –como las vividas el sábado en Motilla del Palancar- y las medidas de presión continuarán hasta que "no se encuentre una solución a este nuevo ERE".

Cortes de tráfico

De su lado, el secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano, ha confirmado este cien por cien del seguimiento: "No ha pasado nadie a trabajar desde las 22.00 horas, con afluencia masiva en las puertas de la fábrica"

La plantilla ha realizado cortes puntuales de tráfico de 10 minutos en la carretera de Madrid de forma totalmente pacífica y coordinados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado esta organización sindical.

Por su parte la presidenta del comité de empresa, Elena Madrigal, ha indicado que la plantilla "está a una" en esta movilización en la que se juegan "el despido de otros 170 compañeros y compañeras".

Este martes está teniendo lugar una reunión con la dirección de la empresa en la que se hará entrega de nueva documentación a los representantes de las personas trabajadoras.