La Junta pagará 2,66 euros por la maquetación, impresión y entrega segura de cada cuestionario de preguntas. Javier Longobardo

Sobres con velcro antirruido, furgones blindados y 62.000 aspirantes: los secretos de la gran oposición del Sescam

Detrás de cada convocatoria de empleo público hay meses de estudio, nervios y repasos de última hora frente al temario, pero también un engranaje milimétrico y prácticamente invisible que se encarga de que miles de exámenes lleguen a tiempo y sin mácula a las aulas.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) cierra este viernes 6 de noviembre el plazo para presentar ofertas al concurso que gestionará la logística y el soporte tecnológico de sus Ofertas de Empleo Público.

El pliego de condiciones y su memoria económica desvelan las curiosidades, los costes y las estrictas medidas de seguridad que rodearán a un operativo diseñado para examinar a 62.000 aspirantes.

El contrato, articulado con carácter plurianual y con un presupuesto total de 418.829,40 euros (346.140 euros más IVA), no solo aclara el blindaje que rodeará a las pruebas, sino también el calendario que esperaban miles de sanitarios.

Todas las convocatorias verán la luz a lo largo de 2027, mientras que los exámenes de la fase de oposición se celebrarán en 2028 para dar margen a la constitución de los tribunales de 83 categorías profesionales y la reserva de espacios.

Cazar al tramposo

Entre las prescripciones técnicas que rigen el concurso se cuela una llamativa medida de seguridad pensada para evitar suspicacias.

En los exámenes adaptados para aspirantes con discapacidad intelectual, cada cuadernillo deberá ir guardado dentro de un sobre transparente que obligatoriamente "se abrirá con velcro, a fin de poder identificar, por el ruido producido, si alguno de los mismos se abre con antelación" a la señal del tribunal.

Además, las cajas que contengan los cuestionarios irán flejadas con precintos de seguridad que impidan cualquier rotura accidental, mientras que la empresa adjudicataria tiene la obligación de subcontratar el traslado con compañías de seguridad privada homologadas.

En este sentido, los furgones no podrán pisar los centros de examen con más de dos horas de antelación al comienzo del ejercicio y el Sescam deberá tener en su poder, con 48 horas de margen, los nombres y DNI de los transportistas, así como las matrículas de los vehículos autorizados.

Toledo, epicentro de la OPE

Aunque la convocatoria abarca toda la región, los aspirantes no se examinarán en masa en sus provincias de origen. Las condiciones fijan que solo un máximo de cinco categorías (las más multitudinarias) se celebrarán de forma simultánea en las cinco capitales provinciales.

Los furgones con los cuestionarios no podrán pisar los centros de examen con más de dos horas de antelación al comienzo del ejercicio Descripción del sumario...

Para las decenas de categorías restantes, desde médicos especialistas hasta personal de oficios y mantenimiento, las pruebas se concentrarán de forma exclusiva en una única sede: Toledo capital, repartiéndose en un calendario de hasta 20 fines de semana y fechas distintas.

Cada opositor al céntimo

De otro lado, la memoria económica permite calcular lo que le cuesta a la Administración autonómica el paso de cada persona por el proceso selectivo, por ejemplo, 0,65 euros (0,78 € con IVA) por el tratamiento informático, comprobación de requisitos y baremación de cada solicitud.

El Sescam pagará 0,70 euros (0,84 € con IVA) por diseñar e imprimir cada protocolo-hoja de examen. Se editarán 65.100 unidades nominativas (con un 5% extra de reserva ante posibles manchas, roturas o extravíos), mientras que se abonarán 0,75 euros (0,90 € con IVA) por recoger, anonimizar mediante código de barras y corregir de forma óptica cada hoja de respuestas.

La cuantía más elevada, de 2,20 euros (2,66 € con IVA), se pagará por la maquetación, impresión a doble cara y entrega segura de cada cuestionario de preguntas; y 1.200 euros (1.452 € con IVA) por cada viaje adicional en furgón de seguridad si hiciera falta reponer material o solucionar una incidencia urgente en alguna sede.

El 'top' de solicitudes

El Sescam prevé recibir un aluvión de 62.000 solicitudes, pero el peso del proceso descansa en cuatro cuerpos que concentran más del 68 % de todos los aspirantes.

Estos son enfermería, con 15.000 solicitudes previstas; técnico en cuidados auxiliares de enfermería con una previsión de 11.300 candidatos; celadores y 8.000 aspirantes previstos, y auxiliares administrativos, con la misma previsión.

En el ámbito médico, la mayor bolsa de candidatos se prevé en médicos de familia (2.000 instancias), seguidos de médicos de urgencias (600), emergencias (300) y medicina interna (275).

Prohibido el 'típex'

A la hora de responder a las preguntas tipo test tampoco habrá margen para la improvisación. Las hojas de examen serán autocopiativas de tres copias para que el aspirante se quede con un resguardo físico idéntico al original.

No se permitirá el uso de goma de borrar ni correctores líquidos: el sistema óptico reconoce marcas realizadas con bolígrafo indeleble mediante un sistema que permite anular una opción marcada y recuperar otra posterior sin emborronar el documento.

Para la fase final, quienes superen la criba teórica se enfrentarán a otro límite muy concreto: la plataforma digital de méritos solo permitirá subir un máximo de 120 megabytes y hasta 35 documentos por aspirante (ninguno superior a 15 MB).

De hecho, el propio pliego incluye un consejo directo para los opositores: digitalizar los títulos y certificados en blanco y negro para no saturar el servidor.