Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. JCCM

Empleo

La Junta destinará 10,9 millones a cursos de formación laboral para más de 17.200 trabajadores de la región

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que ya están trabajando, para que puedan mejorar su cualificación y sus oportunidades profesionales.

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una convocatoria de 10,9 millones de euros para formación profesional en el ámbito laboral. La previsión es desarrollar 1.150 cursos y llegar a más de 17.200 participantes.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que ya están trabajando y busca facilitar que puedan mejorar su cualificación y sus oportunidades profesionales.

Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, apuntando a la necesidad de que las políticas de empleo "no solo vayan dirigidas a ayudar a encontrar empleo, sino que también ofrezcan oportunidades para mejorar profesionalmente a las personas que ya lo tienen".

Un grupo de alumnos de Formación Profesional durante una feria del sector.

Padilla ha explicado que esta formación permitirá actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias, mejorar la cualificación, promocionar profesionalmente o prepararse para trabajar en un sector diferente.

Dos tipos de formación

La convocatoria financiará dos tipos de formación: acciones que permitan obtener certificados profesionales, acreditaciones oficiales reconocidas en toda España; y otras especialidades formativas destinadas a adquirir o actualizar conocimientos y habilidades profesionales, aunque no conduzcan a la obtención de estos certificados.

Asimismo, los cursos se organizarán en tres modalidades: los que responden a necesidades específicas de distintos sectores económicos; los que proporcionan competencias útiles para diferentes profesiones; y los destinados a completar la cualificación de personas que ya han acreditado competencias adquiridas mediante su experiencia laboral.

Aunque la convocatoria se dirige principalmente a personas ocupadas, hasta un 30 % de las plazas podrán cubrirse con personas desempleadas.

"El objetivo es facilitar su participación en los cursos, también cuando deban desplazarse a otra localidad para recibir la formación. Lo que pretendemos es que seguir formándose suponga realmente una oportunidad para mejorar profesionalmente, con independencia de la edad o de la trayectoria laboral que haya tenido esa persona", ha expresado.