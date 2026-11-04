La Junta destinará 10,9 millones a cursos de formación laboral para más de 17.200 trabajadores de la región

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una convocatoria de 10,9 millones de euros para formación profesional en el ámbito laboral. La previsión es desarrollar 1.150 cursos y llegar a más de 17.200 participantes.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que ya están trabajando y busca facilitar que puedan mejorar su cualificación y sus oportunidades profesionales.

Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, apuntando a la necesidad de que las políticas de empleo "no solo vayan dirigidas a ayudar a encontrar empleo, sino que también ofrezcan oportunidades para mejorar profesionalmente a las personas que ya lo tienen".

Padilla ha explicado que esta formación permitirá actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias, mejorar la cualificación, promocionar profesionalmente o prepararse para trabajar en un sector diferente.

Dos tipos de formación

La convocatoria financiará dos tipos de formación: acciones que permitan obtener certificados profesionales, acreditaciones oficiales reconocidas en toda España; y otras especialidades formativas destinadas a adquirir o actualizar conocimientos y habilidades profesionales, aunque no conduzcan a la obtención de estos certificados.

Asimismo, los cursos se organizarán en tres modalidades: los que responden a necesidades específicas de distintos sectores económicos; los que proporcionan competencias útiles para diferentes profesiones; y los destinados a completar la cualificación de personas que ya han acreditado competencias adquiridas mediante su experiencia laboral.

Aunque la convocatoria se dirige principalmente a personas ocupadas, hasta un 30 % de las plazas podrán cubrirse con personas desempleadas.

"El objetivo es facilitar su participación en los cursos, también cuando deban desplazarse a otra localidad para recibir la formación. Lo que pretendemos es que seguir formándose suponga realmente una oportunidad para mejorar profesionalmente, con independencia de la edad o de la trayectoria laboral que haya tenido esa persona", ha expresado.