Luz verde a la Oferta de Empleo Público de Castilla-La Mancha para 2027: contará con 3.962 plazas

La Mesa General celebrada este jueves ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público (OPE) de Castilla-La Mancha para 2027, con un total de 3.962 plazas distribuidas entre los principales ámbitos de la Administración autonómica.

Del total de plazas, 1.818 plazas son para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 949 para personal docente, 794 para personal funcionario de la Administración General y 401 para personal laboral.

Así ha informado el sindicato CCOO, que ha apoyado la propuesta de la Junta.

"Esta oferta constituye un paso necesario para reforzar las plantillas públicas, mejorar la capacidad de respuesta de la Administración y avanzar hacia unos servicios públicos de calidad, accesibles y garantistas para toda la ciudadanía", ha expresado.

Para CCOO, la prestación de los servicios públicos debe sustentarse "en plantillas suficientes, estables y con condiciones laborales dignas".

"La sanidad, la educación y el conjunto de los servicios de la Administración necesitan profesionales que dispongan de los recursos y las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo y atender las necesidades de la población", ha expresado.

Asimismo, ha puesto en valor que la creación de empleo público es una herramienta fundamental para garantizar derechos, reducir la temporalidad y fortalecer la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

"Es imprescindible que las ofertas de empleo se acompañen de una planificación adecuada de las necesidades de personal, de la cobertura efectiva de las plazas y de medidas que permitan reducir la temporalidad hasta alcanzar el objetivo del 8 % en todos los cuerpos y ámbitos, evitando que el cumplimiento de este objetivo se valore únicamente de manera global", ha indicado.

"Debería haberse pospuesto"

Por otro lado, el sindicato ha indicado que ante la gravedad del trágico accidente de dos trenes entre Urda y Los Yébenes, esta reunión "debería haberse pospuesto para respetar el luto decretado".

"Entendemos que existen circunstancias en las que también las instituciones deben actuar con sensibilidad y responsabilidad, acompasando sus decisiones al sentir de la ciudadanía y mostrando el respeto que requiere un momento como este", han asegurado.

Asimismo, CCOO ha expresado sus "más sinceras condolencias a las familias y personas allegadas de las víctimas del lamentable accidente, así como toda su solidaridad y apoyo a las personas afectadas por este trágico suceso".