Page celebra la prórroga del Plan del Alto Guadiana y promete "batalla" por la PAC en el Certamen Virgen de las Viñas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la prórroga de Plan del Alto Guadiana hasta el año 2030 y ha prometido "batalla" por la PAC durante su intervención en el XXV Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas Bodega y Almazara' celebrado en la noche de este jueves en Madrid.

El regidor autonómico se ha felicitado de que "se haya conseguido que nos acepten una prórroga del Plan del Alto Guadiana hasta 2030" y que “quede diluida”, ha dicho, “la amenaza sobre los leñosos”, afectando a miles de explotaciones y hectáreas de cultivo de la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante su intervención en el Hotel Palace, ha confiado en que "vamos a poder ganar la batalla por el agua", asegurando que "voy a exigir las mismas cosas, gobierne quien gobierne en España", ha reseñado en torno a un asunto que "nos ha tenido muy preocupados", en alusión a la política hídrica, dado que "no renunciamos a ninguna de las exigencias".

En cuanto a la negociación de la PAC, ha insistido en la necesidad de seguir "batallando" ante las instituciones europeas para lograr una reforma justa y equilibrada para la región después de haber conseguido solucionar, según ha dicho, "en torno al 90% del problema que teníamos encima de la mesa", que se ha ido "diluyendo y corrigiendo".

A este respecto, Page ha considerado que "es muy importante, porque hay que pelear todo" según ha constatado en las diferentes reuniones que mantenía la pasada semana en Bruselas en el seno de las instituciones europeas, donde la gran mayoría de las cuestiones han estado relacionadas con la PAC, ha señalado.

Además, el presidente regional ha garantizado la continuidad del Programa de Ayudas FOCAL, con una nueva convocatoria "a principios de año", ha aseverado en relación con las subvenciones destinadas a financiar inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y alimentarios.

"Esto tiene mucha importancia, el no parar", ha manifestado.

Cooperativismo

Page ha concluido su intervención ahondando en esa intención de "dar batalla en todo, a ser posible de la mano", al igual que lo hace "una cooperativa". En este sentido, Page ha afirmado que precisamente eso es lo que “humildemente, como Gobierno queremos hacer, en cooperativa, con la región" subrayando la labor del presidente de ´Virgen de las Viñas´, la mayor cooperativa del mundo, Rafael Torres, que "está precisamente en nuestra tierra y es un motivo de orgullo para todos".

El presidente autonómico ha estado acompañado en este foro cultural y cooperativo por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, entre otras personalidades y galardonados en esta cita artística y cultural a quienes el jefe del Gobierno castellanomanchego ha dado "la enhorabuena y también las gracias" por el reconocimiento obtenido en este certamen "con gran poder de convocatoria y un prestigio creciente".