La organización agraria celebra su Asamblea General, en la que ha hecho balance de la actividad y ha marcado las prioridades de trabajo para el próximo año. Asaja

Asaja Castilla-La Mancha marca sus retos para 2027: más rentabilidad y menos trabas para producir en el campo

Asaja Castilla-La Mancha ha situado la defensa de la capacidad productiva, la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones y la garantía de futuro para agricultores y ganaderos entre sus principales objetivos para 2027.

El presidente regional de Asaja, José María Fresneda, ha advertido de las dificultades que atraviesa el sector y ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas agrarias de las administraciones públicas, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico.

"Estamos asistiendo a una involución de nuestra capacidad productiva. Cada vez tenemos más dificultades para producir, más costes, más restricciones y menos garantías de rentabilidad. En 2027 tenemos que conseguir que las administraciones cambien el rumbo de sus políticas y sitúen al agricultor y al ganadero en el centro de sus decisiones", ha señalado.

La organización agraria celebra su Asamblea General, en la que ha hecho balance de la actividad y ha marcado las prioridades de trabajo para el próximo año. Asaja

En este sentido, uno de los principales desafíos será la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y del marco financiero europeo posterior a 2027.

Asaja Castilla-La Mancha defenderá que la política agraria comunitaria cuente con un presupuesto suficiente, mantenga su carácter común, preserve sus dos pilares y garantice el respaldo a los profesionales que producen alimentos.

La organización también continuará reclamando reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, una simplificación administrativa efectiva y que las exigencias medioambientales sean compatibles con la realidad productiva de las explotaciones.

"No podemos permitir que Europa reduzca el apoyo a sus agricultores y ganaderos mientras les exige cada vez más y abre sus mercados a producciones que no están sometidas a las mismas condiciones. Defender nuestra agricultura es defender nuestra soberanía alimentaria", ha subrayado Fresneda.

Reivindicaciones pendientes

Durante la Asamblea General, Asaja Castilla-La Mancha ha puesto en valor los resultados del trabajo técnico, la negociación y las movilizaciones desarrolladas a lo largo de 2026. Entre los avances, ha destacado la aceptación por parte del Gobierno regional de varias de sus propuestas para compatibilizar las labores de cosecha con la prevención de incendios forestales.

En concreto, ha mencionado la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de una medida que contempla franjas perimetrales de seguridad de diez metros para permitir la cosecha sin limitaciones horarias en los supuestos previstos.

Sin embargo, la organización considera que todavía quedan reivindicaciones por atender. Entre ellas, seguirá exigiendo que las cosechadoras queden fuera de la normativa de prevención de incendios y que se ponga en marcha una estrategia eficaz frente a la sobrepoblación de conejos y otras especies de fauna silvestre.

Para ello, reclama más recursos, medidas de control poblacional y una cobertura suficiente de los daños que estos animales ocasionan en las explotaciones agrícolas.

"Hemos demostrado que la reivindicación, cuando va acompañada de propuestas y trabajo técnico, da resultados. Pero nuestro objetivo no es conseguir anuncios, sino soluciones que se traduzcan en mejoras reales para los agricultores y ganaderos", ha afirmado el presidente regional.

Otro de los asuntos que seguirá ocupando un lugar prioritario en la agenda de Asaja será el agua. La organización defiende que la planificación y gestión de los recursos hídricos se basen en criterios científicos y técnicos, al margen de intereses políticos e ideológicos.

"Hay que despolitizar el agua y abordar su gestión desde el rigor científico, teniendo en cuenta las necesidades reales del territorio y garantizando la compatibilidad entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de la capacidad productiva de esta región", ha indicado Fresneda.

La organización continuará trabajando para conseguir una planificación hidrológica que aporte seguridad jurídica a los regantes, garantice la disponibilidad de recursos y permita generar riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural.

Líneas de actuación

La rentabilidad de las explotaciones será otra de las grandes líneas de actuación. La organización sindical insistirá en la necesidad de reforzar el Observatorio de Costes y mejorar la transparencia de los mercados para conseguir precios que permitan cubrir los costes de producción. También reclamará una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de garantizar unas condiciones comerciales más justas para los productores.

La ganadería regional recibirá igualmente una atención especial. En este ámbito, la organización pide una estrategia con recursos económicos suficientes que permita afrontar los problemas sanitarios y las dificultades que amenazan la continuidad de las explotaciones.

Todo ello está relacionado, según Fresneda, con otro de los grandes retos del sector: el relevo generacional. El presidente ha defendido que la incorporación de jóvenes al campo no puede depender únicamente de la convocatoria de ayudas, sino que requiere garantizar la viabilidad económica de la actividad.

"El relevo generacional no se consigue únicamente convocando ayudas para incorporar jóvenes. Se consigue garantizando que haya una actividad económica rentable a la que incorporarse. Tenemos que dejar a las próximas generaciones un campo con capacidad de producir, de competir y de generar riqueza", ha apuntado.

Por último, Fresneda ha agradecido la colaboración de Foro Interalimentario y Globalcaja en la celebración de la Asamblea General y ha resumido el objetivo de la organización para el próximo año: "No queremos un campo que se limite a sobrevivir. Queremos un campo que produzca, que sea rentable, que genere empleo y que tenga futuro. Y para eso vamos a seguir trabajando desde Asaja".