Núñez: "Feijóo no se levantará de la mesa de negociación hasta que la PAC esté garantizada para el campo de la región"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que su partido garantizará la Política Agraria Común (PAC) para todos y cada uno de los agricultores y ganaderos de la región.

"Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo no se levantará de la mesa de negociación hasta que lo logre. La defensa del campo español será una de sus grandes prioridades", ha afirmado el líder 'popular' durante una visita a una explotación ganadera en Pozoamargo (Cuenca).

Núñez ha destacado la importancia estratégica que tiene el sector primario para el futuro de España y ha trasladado su plena confianza en Feijóo para defender los intereses de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos.

Por ello, ha defendido una PAC con financiación suficiente, que mantenga sus dos pilares, que no pierda su carácter comunitario y que garantice la rentabilidad, la competitividad y el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Y ha puesto en valor la necesidad de alcanzar un gran Pacto Nacional por el Agua, acompañado de un ambicioso programa de inversiones en infraestructuras hidráulicas.

"Lo que tenemos que conseguir es que el agua que pueda aprovecharse en Castilla-La Mancha no termine en Portugal mientras nuestros agricultores y ganaderos la necesitan. Tenemos que invertir en infraestructuras hidráulicas para almacenar y aprovechar nuestros recursos, respetando las obligaciones internacionales de España", ha afirmado.

Impuestos, relevo…

Por otro lado, ha reiterado una bajada de impuestos que permita a los profesionales del campo disponer de más recursos para invertir, modernizar sus explotaciones, generar empleo y mejorar su rentabilidad.

Y ha abogado por favorecer el relevo generacional, facilitar la incorporación de jóvenes al sector primario, proteger las explotaciones familiares y mejorar la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria.

"Defender la agricultura y la ganadería es defender la soberanía alimentaria de España, la economía de Castilla-La Mancha y el futuro de nuestros pueblos", ha asegurado.

Por ello, ha mostrado su plena confianza en Feijóo, para que "la defensa del sector primario, la garantía de la PAC, el acceso al agua, la reducción de impuestos y la simplificación administrativa ocupen un lugar prioritario en la acción del próximo Gobierno de España".

"El campo necesita certezas, seguridad, rentabilidad y futuro. Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo conoce perfectamente las necesidades de nuestro sector primario y de que trabajará para dar respuesta a ellas", ha sentenciado.