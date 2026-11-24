"El pistacho español afronta una nueva etapa marcada por la industrialización, la innovación y la apertura de nuevos mercados". Este ha sido el principal mensaje de la inauguración del III Foro Nacional de Innovación del Pistacho, PistaDica 2026, que, con la colaboración de Repsol Empresas, ha reunido en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista de Toledo a más de 550 profesionales y 200 empresas, consolidándose como uno de los principales encuentros nacionales de la cadena de valor de este cultivo.

Organizado por Solagro Ingeniería Alimentaria, a través de Canal DICA, el foro ha congregado a más de 230 productores, representantes de 142 explotaciones agrícolas y 71 plantas procesadoras que aglutinan más del 85 % de la capacidad industrial española, junto a representantes institucionales, organizaciones agrarias, cooperativas, investigadores, empresas y especialistas internacionales.

La inauguración ha estado presidida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañados por Ernesto Tardío Boo, CEO de Solagro Ingeniería Alimentaria e impulsor de Canal DICA; Alejandro Lorca Ruiz, subdirector general de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Juan Manuel Merino, gerente Agro de Repsol, patrocinador Platino del encuentro.

Durante su intervención, el CEO de Solagro ha destacado la dimensión alcanzada por PistaDica y el momento decisivo que atraviesa el sector. "El pistacho ha dejado de ser una promesa para convertirse en una rotunda realidad", ha afirmado, poniendo en valor la presencia en Toledo de todos los eslabones de la cadena, desde el agricultor hasta la industria transformadora y comercializadora.

Tardío ha subrayado que Castilla-La Mancha supera ya las 79.000 hectáreas de pistacho y 6.000 productores, con una cosecha récord de 18.000 toneladas secas, que representan la mayor parte de las 21.000 toneladas registradas en el conjunto de España. Un sector que, según los datos expuestos, moviliza más de 150 millones de euros de inversión global en la región, de los cuales más de 45 millones anuales se destinan a la modernización industrial.

Sin embargo, ha advertido de que el crecimiento de la superficie cultivada debe ir acompañado de una transformación profunda del modelo de negocio. "Debemos romper definitivamente la trampa del granel", señalaba Tardío en referencia a la necesidad de superar la dependencia del pistacho comercializado en formatos tradicionales y competir mediante la calidad, la diferenciación, la innovación y nuevos formatos.

Industrializar en origen

El responsable de Solagro ha situado el horizonte de 2030 como un punto de inflexión, con una previsión de producción superior a las 40.000 toneladas secas anuales en España. Para garantizar la rentabilidad de este crecimiento, ha planteado dos grandes prioridades: incrementar el consumo nacional y reforzar la presencia del pistacho español en los mercados europeos. En el primer caso, ha defendido la necesidad de impulsar una verdadera cultura del pistacho en España, con el apoyo de la recién creada organización interprofesional del sector. En cuanto a la internacionalización, Tardío ha apostado por posicionar el pistacho español mediante su calidad, origen y sostenibilidad, aprovechando las oportunidades que ofrecen la producción ecológica y la agricultura regenerativa.

Para ello, ha señalado la importancia de diversificar los usos del producto y avanzar hacia elaboraciones de mayor valor añadido, como el grano repelado verde, el granillo, las pastas puras y las harinas técnicas, con aplicaciones en la industria alimentaria, las bebidas vegetales, la nutrición deportiva y la alta gastronomía.

Esta transformación exige, según ha explicado, una industria más dimensionada, tecnificada y eficiente, con plantas capaces de superar las 2.000 toneladas anuales, optimizar costes y cumplir los estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria. "Si no industrializamos el fruto en nuestras propias factorías bajo este modelo de concentración y eficiencia, ese inmenso valor añadido se irá fuera de nuestras fronteras", ha advertido.

Potencial del pistacho

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que los datos de producción sitúan a Castilla-La Mancha como primera región productora de España y cuarta del mundo.

Martínez Lizán ha incidido en la necesidad de ordenar el crecimiento del sector y generar mayor valor añadido, destacando la reciente constitución de la Interprofesional del Pistacho, publicada el pasado 30 de octubre, la bonificación adicional del 10% para los proyectos de inversión acogidos a las ayudas FOCAL y los avances en la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Pistacho de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha agradecido a Solagro y a su CEO, Ernesto Tardío, la organización de PistaDica, un encuentro que ha calificado como "un referente importante no solo en el contexto regional, sino en el contexto nacional e internacional".

100 industrias

Ernesto Tardío ha destacado que la compañía ha gestionado en los últimos años más de 120 millones de euros para más de 100 industrias, además de haber proyectado 15 plantas de procesado de pistacho, mediante un modelo de ingeniería integral orientado a optimizar las inversiones, mejorar la eficiencia de las instalaciones y aprovechar las oportunidades de financiación pública.

Durante el foro se expuso además la apuesta por la investigación aplicada, con una tesis doctoral liderada por Ernesto Tardío , CEO de Solagro , desarrollada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el valor que los consumidores europeos atribuyen al origen y la sostenibilidad del pistacho, así como su participación en el proyecto de bioeconomía circular GOVAREPI, dotado con 250.000 euros, que busca transformar residuos del pistacho en nuevos materiales para pavimentos urbanos y deportivos.

Amplia representación

La tercera edición de PistaDica ha contado con una destacada representación institucional, con la asistencia de Santiago Lucas-Torres, vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha; Elena Escobar Sánchez, directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas; Elena Martín Bravo, delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo; José Rubén Torres Moratalla, delegado provincial de Desarrollo Sostenible; y José Luis Tenorio Pasamón, director del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF). También ha asistido María José Carmona Carmona, coordinadora de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, junto a responsables y técnicos especializados de la Consejería, el IRIAF, el ITAP y el IPEX.

En representación de las organizaciones agrarias, cooperativas y empresariales han participado Juan Miguel del Real, director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha; Nazario García Cabeza, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, acompañado por Blanca Corroto González y Carlos Pérez Gómez; y Javier de Antonio Arribas, presidente de FEDETO.

Asimismo, han estado presentes Ignacio Lobato, presidente de la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha; Pablo Pando Saiz, vicepresidente de FEDAPISTACHO; Irene Agüera Sánchez y José María Fontán del Junco, del Consejo Europeo del Pistacho; José María Manzanilla Bejerano, director gerente de UTECO; Carlos Gilarranz Casado, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro, acompañado por Benigno Santiago, delegado en Toledo; Alfonso García Cámara, presidente de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha; y Antonio García, presidente de la Asociación de Productores de Pistacho de Toledo. El ámbito universitario y científico ha estado representado por Ana Josefa Soler Valls, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de la UCLM; Leonor Gallardo, directora del Grupo IGOID; y los catedráticos Rodolfo Bernabéu y Andrés Moreno Moreno, entre otros investigadores y especialistas.

Futuro del pistacho

PistaDica 2026 ha reunido a más de una veintena de ponentes nacionales e internacionales, entre los que destacan Richard Matoian, exdirector ejecutivo de American Pistachio Growers; Juan Vilar Hernández, analista agronómico internacional; Ricardo Migueláñez, coordinador general del World Pistachio Congress; Fouad Lilabadi, director internacional de Ventas y Marketing de Jupiter Pistachios; Helena Solana Álvarez, directora de Compras de Importaco Nuts; Álvaro Párraga, responsable comercial de los mercados de Estados Unidos, Oriente Medio y Norte de África de Calconut; y Fernando Esteve, B2B Director de Alcampo.

El programa ha abordado la competitividad del pistacho manchego, la demanda internacional, las oportunidades de comercialización, la eficiencia productiva, la sostenibilidad hídrica y la integración tecnológica en la industria, mediante ponencias y mesas redondas con expertos, investigadores y responsables de las principales empresas del sector. Entre ellas, Nature Pistachio, Grupo IberoPistacho, Pistachos La Lola 1947, Grupo Elaia, La Mancha Farms, SAT del Campo y Nuevos Cultivos, cuyos representantes han compartido experiencias y perspectivas sobre los retos de la producción y transformación.

Experiencia Gastronómica

La jornada ha incorporado además una experiencia gastronómica dedicada íntegramente al pistacho, elaborada por los chefs Ángel Aceituno, del Hotel Eurostars, y Carlos Torres, de Pistachos La Lola 1947, con degustaciones y propuestas culinarias destinadas a mostrar la versatilidad de este producto.

Con esta tercera edición, PistaDica reafirma su vocación de conectar al campo, la industria, la investigación y los mercados internacionales, contribuyendo a impulsar un modelo de crecimiento basado en la innovación, la eficiencia industrial y la generación de valor añadido en origen.

PistaDica 2026 cuenta con el respaldo de importantes empresas y entidades vinculadas al sector agroalimentario, industrial, financiero y tecnológico, entre ellas, Repsol Empresas participa como patrocinador platino, mientras que Renatus Maquinaria, JAR, Multiscan, Agrotec, CaixaBank, Aircomcr, ANSOTEC, Asigran, UNITEC, SYMAGA y Magnuts de Bandas Cortés figuran entre los patrocinadores oro.

El foro cuenta también con el patrocinio de ICONO y Carmeli, así como con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ASAJA Toledo, FEDETO, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y PistachoPRO.