Castilla-La Mancha se ha convertido en la gran despensa del pistacho en España. La región supera ya las 70.000 hectáreas cultivadas, concentrando alrededor del 80 % de la superficie nacional, y ha alcanzado las 18.000 toneladas de producción. Pero el verdadero salto del sector está todavía por llegar: pasar de vender pistacho como snack o materia prima a transformarlo aquí para multiplicar su valor añadido.

Ese es el gran desafío que plantea Ernesto Tardío, ingeniero agrónomo que es CEO de la empresa Solagro e impulsor de PistaDica, el Foro Nacional de Innovación del Pistacho que celebrará este martes 24 de noviembre su tercera edición en Toledo.

Cerca de 600 profesionales inscritos, entre grandes productores, industrias, cooperativas, investigadores y compradores internacionales, se darán cita en el hotel Eurostar Palacio de Buenavista para analizar los retos de un negocio en plena expansión.

Tardío, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, defiende que Castilla-La Mancha debe apostar por grandes plantas de procesado, concentrar la oferta y desarrollar productos como pasta, harina, grano y granillo para evitar que buena parte de la riqueza generada por el cultivo termine en otros países europeos.

Su diagnóstico es claro: "Si somos capaces de quedarnos nosotros el proceso y que no se vaya a Italia o Alemania, podemos multiplicar por tres el valor del pistacho".

Ernesto Tardío en la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. El próximo martes 24 de noviembre Toledo acogerá la tercera edición de PistaDica, el Foro Nacional de Innovación del Pistacho. ¿Qué objetivo persigue este foro?

R. Que se aporten las claves para encontrar una mejor estrategia regional del pistacho. Que, a través de los expertos, sinteticemos bien hacia dónde dirigir el sector.

Tratamos de sentar unas bases que sirvan a las cooperativas y a las industrias. Queremos que Solagro sea, cada vez más, un aliado estratégico del sector del pistacho.

P. ¿Qué pueden esperar los asistentes de la tercera edición de PistaDica?

R. El evento está estructurado en tres bloques: producción agraria, mercados e industria, con distintas ponencias, paneles y mesas redondas con expertos e investigadores del más alto nivel.

La parte de la producción agraria la dirige Esaú Martínez, de El Chaparrillo, que es el mejor experto que tenemos en Castilla-La Mancha. La parte de mercado la dirige Juan Vilar, con grandes importadores como Importaco y Calconut. Y la tercera mesa, de industria, la lleva mi compañero Javier Martín, experto en Solagro, que va a hablar sobre modelos de secado sin perder calidad organoléptica y sobre las ventajas del almacenaje en silos frente a los big bags, con lo que nos ahorramos naves y logística.

Es decir, en PistaDica vamos a ver cómo vender, producir e industrializar mejor el pistacho.

P. Castilla-La Mancha vive un auténtico auge en el cultivo del pistacho. ¿Cuáles son las grandes fortalezas del sector y en qué ámbitos existe aún margen de mejora?

R. La fortaleza principal de Castilla-La Mancha es el pistacho de gran calidad que tenemos. La climatología y la edafología son una indudable fortaleza. Va a haber una producción creciente y exponencial: ya estamos en 18.000 toneladas este año, y seguramente para 2030 estemos en 40.000 o 50.000 toneladas, lo que rondaría un 5 % de la producción mundial.

Otra fortaleza es que se está empezando a tejer una economía del pistacho interesante: ya hay una interprofesional (Interpistacho), muchas cooperativas de procesado, proveedores de maquinaria cada vez más especializados...

"Si somos capaces de quedarnos nosotros el proceso y que no se vaya a Italia o Alemania, podemos multiplicar por tres el valor del pistacho"

¿Las debilidades? De momento, estamos apostando mucho por el snack y por la producción primaria. Creemos que tenemos que ir a una producción de segundo orden, donde produzcamos cada vez más pasta, harina, grano y granillo. Si somos capaces de quedarnos nosotros el proceso y que no se vaya a Italia o Alemania, podemos multiplicar por tres el valor del pistacho.

No podemos quedarnos con las 71 plantas de procesado que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha. De todas ellas, hay 60 que están por debajo de 500 toneladas secas, incluso de 200 o 300. Con ese volumen tienes poco desarrollo para implantar procesos que den lugar a esos productos de mayor valor.

P. ¿El futuro y la rentabilidad pasan inevitablemente por la unión de los productores y las pequeñas cooperativas para crear grandes plantas de procesado en la región?

R. Exacto. Castilla-La Mancha debe aspirar a grandes plantas de procesado, cercanas a las 2.000 toneladas, lo que permitiría desarrollar una industria de segundo o incluso tercer orden potente y de calidad, para optar a vender a mayoristas importantes.

Así evitaríamos lo que está pasando ahora: como no tenemos concentrada la oferta, el pistacho de aquí se está yendo a Centroeuropa en formato snack. Más del 80 % de la producción de pistacho en Castilla-La Mancha se exporta en big bags a Centroeuropa.

El porcentaje que se transforma aquí en grano, granillo u otros productos no es más del 10 o el 15 %, porque eso lo hacen muy pocas plantas en la región.

Ernesto Tardío en otro momento de la entrevista. Ángela Pulido Díaz

P. ¿Existe algún país en Europa que esté marcando el paso en ese sentido, para darle más valor al pistacho que produce?

R. Quizás Italia (en la zona de Bronte), Grecia o Turquía, pero España y Castilla-La Mancha estamos llamadas a ser la despensa de pistacho para Europa.

La Unión Europea está demandando entre 200.000 y 240.000 toneladas, de las cuales el 40 % es en procesados que se están comprando a otros países. Ahí es donde debería estar orientada nuestra producción.

P. ¿Cuál es el perfil actual del agricultor o inversor que decide apostar por el pistacho en Castilla-La Mancha?

R. Hay varios. Está el agricultor de secano que no encuentra viabilidad económica en otros cultivos y planta unas 10 hectáreas; este perfil debe intentar integrarse en una cooperativa para defender su producto.

Luego está el agricultor que planta 30, 40 o 100 hectáreas, e intenta hacerse su propia industria o plantas satélite de secado. El secado es un proceso crítico: hay que secarlo en menos de 24 horas para que no aparezcan aflatoxinas.

Y hay quienes sacan su propia línea de productos y lo están haciendo muy bien, como Pistachos La Lola, de los hermanos Torres en Villacañas, que son clientes de Solagro y ya están comercializando con una imagen muy atractiva, comprando incluso a otros productores.

Y, sobre todo, están entrando grandes empresas, fondos de inversión o family offices, con plantaciones de 500 o 700 hectáreas en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, Aglom, que viene a PistaDica y tiene unas mil hectáreas; o Norbert Gasser, de Fruitservice y Agrícola Monteverde, que es socio de La Mancha Farms en Socuéllamos, una de las industrias de procesado más importantes que supera las 1.000 toneladas.

P. ¿Considera que la Administración pública está respondiendo adecuadamente y potenciando al sector del pistacho castellanomanchego?

R. La Junta de Comunidades sí que le ha prestado mucha importancia al pistacho. Ha apostado por la interprofesional y por una línea FOCAL, donde el pistacho tiene un incremento del 10 % en las ayudas.

También el centro de investigación El Chaparrillo está haciendo un gran esfuerzo por investigar líneas de producción y tipologías de variedades, lo cual es vital porque tenemos una dependencia enorme (60-70 %) de la variedad Kerman.

Así que sí, la Administración está atenta. Pero el sector tiene que entender que necesitamos volumen concentrado en pocas manos y especialización hacia lo que demanda el mercado. Por ejemplo, las bebidas; ya me comentaba Calconut que el 3 % del consumo mundial de pistacho ya es en bebidas, y va a crecer un montón.

"El consumo se ha disparado porque hay estudios que demuestran que el pistacho es bueno para la salud, la vista, el sueño..."

P. Hablamos de un producto de indudable calidad y múltiples salidas. ¿Cree que hace falta mayor pedagogía, o incluso una figura de protección, para que el consumidor lo valore adecuadamente?

R. Sí, eso es muy importante y será una labor que debe asumir la interprofesional.

Hay un modelo muy interesante, el de Estados Unidos. De ahí que hayamos traído a PistaDica a Richard Matoian, que ha sido CEO de la American Pistachio Growers. Allí se nutren de las ventas de pistacho para que la asociación tenga un poder económico importante y pueda financiar estudios médicos.

Esos estudios han disparado el consumo al demostrar que es bueno para la salud, la vista, el sueño... Es un tirón que no tienen otros productos. Si hubiésemos trabajado el vino de esa manera en Castilla-La Mancha, a lo mejor nos hubiese ido diferente.

P. La innovación es otro pilar fundamental. Recientemente, Solagro ha presentado una investigación junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para el aprovechamiento de la piel del pistacho. ¿En qué fase se encuentra este proyecto?

R. En una fase inicial. Sabemos que la cáscara dura se puede aprovechar bien para biomasa, pero vimos la posibilidad de que la piel blanda se utilice en pavimentos deportivos.

Vamos a recoger muestras en cooperativas —Pistamancha colaborará con nosotros— gracias a un Grupo Operativo de Innovación aprobado por la Junta. En dos años pasaremos de la fase teórica a la toma de muestras para introducirlo en esos pavimentos.

P. Y en el día a día, al margen de la organización de PistaDica, ¿cuál es exactamente el papel de Solagro en el acompañamiento a estas industrias y cooperativas del pistacho?

R. Nosotros acompañamos a las cooperativas y a la industria en el desarrollo de sus inversiones. Si ellos tienen un plan estratégico o saben que quieren mejorar la cooperativa, les diseñamos las mejoras y los proyectos de ingeniería: gestionamos las ayudas, las licencias, la contratación... Hacemos una dirección integrada del proyecto.