La enóloga Cristina Nieto lidera los vinos de Valdepeñas: "No pedimos que nos crean; pedimos que nos prueben"

La Denominación de Origen Valdepeñas ha pasado página y vive una nueva e ilusionante etapa. Después de cuatro años de crisis institucional, enfrentamientos internos y una gestión tutelada por la Junta de Castilla-La Mancha, ha conseguido reconstruir su órgano de representación y recuperar las riendas de una marca histórica. Al frente de esta nueva etapa está Cristina Nieto (Valdepeñas, 1974), enóloga, bodeguera y presidenta de Intervaldepeñas, la nueva interprofesional que reúne de nuevo a agricultores, cooperativas y bodegas.

La reconstrucción ha exigido grandes esfuerzos: recuperar la sede histórica, rehacer el registro de viñedo, inventariar las existencias de vino de cada bodega y restablecer los mecanismos de control y promoción. Pero la paz institucional es solo el primer paso. Ahora toca potenciar la confianza del consumidor y, sobre todo, garantizar que cultivar una viña en Valdepeñas sea rentable.

Nieto reivindica la unidad recuperada entre productores y comercializadores y tiene claro que el futuro de la denominación no pasa por vender más botellas, sino por conseguir que cada una valga más. La primera vendimia de esta nueva etapa ha dejado motivos para el optimismo: unos 55 millones de kilos de uva y una calidad extraordinaria.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la presidenta desgrana los retos de una denominación que quiere recuperar el prestigio perdido, reivindica el potencial de sus vinos blancos de airén de viñas viejas y explica por qué el consumidor debe volver a descubrir Valdepeñas. "No pedimos que nos crean; pedimos que nos prueben", resume.

El horizonte está puesto también en 2032, cuando Valdepeñas cumplirá cien años como denominación de origen. Nieto aspira a llegar a esa fecha con una marca reconocida, un sector unido y, especialmente, un viñedo rentable que garantice el futuro de una tierra que lleva un siglo haciendo historia con sus vinos.

P. DO Valdepeñas habla desde hace unos meses de una nueva etapa. ¿Qué significa realmente este nuevo momento para la Denominación de Origen?

R. Significa algo sencillo y, a la vez, muy importante: la Denominación vuelve a estar en manos de quienes la hacen. Viticultores y bodegas hemos recuperado su gestión a través de una interprofesional, Intervaldepeñas, que la Junta de Castilla-La Mancha reconoció en diciembre de 2025. Hoy la gobiernan quienes viven de ella: somos nosotros quienes decidimos y nosotros quienes respondemos.

Este primer año ha sido de poner cimientos, no de cortar cintas. Hemos rehecho desde cero el registro de viñedo, hemos hecho inventario del vino de cada bodega, volvemos a tener sede en Valdepeñas y hemos conseguido financiación para promocionar de nuevo nuestros vinos. Es un trabajo que no se ve, pero sin él no se sostiene nada.

"El agricultor, la cooperativa y las grandes bodegas volvemos a sentarnos a la misma mesa y a mirar en la misma dirección"

Y, sobre todo, significa que Valdepeñas ha vuelto. El agricultor que cuida su viña, la cooperativa del pueblo y las grandes bodegas que venden en todo el mundo volvemos a sentarnos a la misma mesa y a mirar en la misma dirección. Esa es nuestra mayor fuerza.

P. Después de varios años complejos, ¿podemos decir que la DO Valdepeñas ha recuperado ya la estabilidad y la confianza del sector?

R. Hemos recorrido mucho camino, pero no diré que esté todo hecho, porque no sería cierto.

Hubo desavenencias, y no tiene sentido negarlo. Lo bueno es que nos sirvieron para comprobar que todos queremos lo mismo: vender mucho vino de la Denominación de Origen Valdepeñas y venderlo bien. Este año, todas las decisiones importantes se han tomado por acuerdo entre viticultores y bodegas.

La mejor prueba de confianza no la doy yo; la dan los viticultores. Inscribirse en la Denominación es voluntario, y hoy hay cerca de 15.000 hectáreas inscritas, de unos 1.400 viticultores, en torno al 60 % del viñedo de la zona. Cada una de esas hectáreas es una decisión: la de alguien que ha querido estar dentro.

P. Esta ha sido la primera vendimia gestionada por la nueva Interprofesional. En un primer momento se manejaron unas previsiones más moderadas, pero los resultados finales han sido mejores. ¿Qué balance hace de la campaña de 2026?

R. Muy positivo, y con un valor especial: es la primera vendimia de esta nueva etapa, la primera con el registro de viñedo renovado y con un control digital de la uva que entra en las bodegas. Eso es lo que da sentido a un sello de origen: saber de dónde viene la uva.

Al principio fuimos prudentes. Veníamos de un año seco, con olas de calor y una helada en marzo, y nadie quería prometer más de la cuenta. Al final, la viña ha respondido mejor de lo esperado: hemos cerrado en torno a 55 millones de kilos, dos tercios de uva tinta y un tercio de blanca.

Pero quiero subrayar algo: en una Denominación de Origen no manda la cantidad. Nuestras normas limitan la uva que puede dar cada hectárea, 7.500 kilos de tinta y 8.000 de blanca, para que llegue a la bodega como debe llegar. Lo que de verdad celebramos este año no son los kilos, sino lo sana que ha llegado la uva y su altísima calidad.

"Ha sido una de esas cosechas en las que lo mejor que puede hacer el enólogo es no estorbar"

P. Más allá del volumen, ¿cómo ha sido la calidad de la uva y qué expectativas tienen sobre los vinos de esta añada?

R. Como enóloga, le diría que ha sido una de esas cosechas en las que lo mejor que puede hacer el enólogo es no estorbar.

El viñedo ha estado muy sano. Este año no hemos sufrido las plagas de otras campañas, ha hecho falta tratar menos y eso se nota en una uva más limpia. Ha madurado bien, y muchas bodegas han vendimiado de noche y a primera hora para que la uva llegara fresca.

¿Qué esperamos? Vinos que digan de dónde vienen. Cuando la uva llega sana y en su punto, el vino no necesita artificios: refleja la tierra que lo da. Eso es lo que queremos que encuentre quien abra una botella de esta añada, dentro de un año o dentro de diez: un vino auténtico, fruto de una viña cuidada y de una vendimia bien hecha. Y para los vinos de guarda, los crianzas y reservas que dieron fama al nombre de Valdepeñas, una uva así es el mejor punto de partida.

El vino siempre tiene la última palabra, y habrá que darle su tiempo. Pero la uva de este año es de las que dan ganas de trabajar.

"La uva madura cada año antes y los veranos son cada vez más duros"

P. La vendimia se ha adelantado este año respecto a otras campañas. ¿Hasta qué punto están afectando los cambios climáticos al viñedo de Valdepeñas y cómo se está adaptando el sector?

R. Mucho. Este año empezamos a vendimiar a mediados de julio, casi dos semanas antes de lo habitual, y no es algo puntual: la uva madura cada año antes y los veranos son cada vez más duros.

Pero aquí contamos con una ventaja que viene de muy atrás. Nuestras variedades de siempre, la airén y la cencibel, que es como llamamos aquí al tempranillo, son hijas de esta tierra: soportan el calor y necesitan poca agua. Más de la mitad de nuestro viñedo sigue siendo de secano, y la mitad está plantado en vaso, la forma tradicional, que da más sombra a los racimos, les baja la temperatura y reduce la evaporación. Y conservamos muchas viñas viejas de airén, de más de cincuenta años, que han superado sequías y heladas y siguen dando uva.

Dos personas trabajando en la vendimia. DO Valdepeñas

El suelo también ayuda: bajo nuestras viñas hay una costra caliza que guarda la humedad para el verano.

Así que nos adaptamos como lo hemos hecho siempre: cuidando lo nuestro, vendimiando de noche y fijando la fecha de la vendimia con datos, no con el calendario. En esto, mirar atrás es la mejor manera de mirar adelante.

P. Después de varios años con escasa promoción genérica de la Denominación, ¿cuánto terreno considera que hay que recuperar para que Valdepeñas vuelva a tener la presencia que le corresponde en el panorama vitivinícola nacional?

R. Bastante. Durante unos años la Denominación de Origen Valdepeñas dejó de contar quién es, y cuando uno no se cuenta, otros lo hacen por él, o sencillamente desaparece de la carta del restaurante y de la conversación.

Lo curioso es que el vino nunca se fue. Según el Ministerio, seguimos siendo la quinta Denominación de España en ventas, y la mayor parte de lo que elaboramos se bebe aquí, en España. El consumidor nos sigue eligiendo. Lo que falta es que conozca lo que hay detrás de cada botella.

Ya hemos empezado. Este otoño hemos lanzado una campaña con una imagen nueva y hemos reunido en Madrid a periodistas para que probaran nuestros vinos, con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha a través de Campo y Alma.

Y hemos solicitado entrar en la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, porque la Denominación de Origen Valdepeñas tiene que estar allí donde se habla del vino español y el próximo día 20 de noviembre en Jerez de la Frontera se ratifica en Asamblea General de la CECRV nuestra incorporación.

No partimos de cero. Partimos de un nombre que todo el mundo conoce, y eso es a la vez un privilegio y una responsabilidad.

P. Valdepeñas sigue siendo una marca muy conocida. ¿El principal reto ahora es recuperar notoriedad, renovar su imagen o cambiar la percepción que tiene el consumidor?

R. Notoriedad no nos falta. Valdepeñas es uno de esos nombres que todo el mundo conoce: durante muchísimo tiempo, pedir vino en Madrid era pedir un valdepeñas, y el diccionario de la Real Academia todavía recoge el nombre de nuestro pueblo para nombrar un vino tinto. Pocas zonas vinícolas pueden decir algo así.

El reto es la percepción. Mucha gente se quedó con la imagen de hace treinta o cuarenta años, la del vino de diario de la tasca. Estamos muy orgullosos de esa historia, pero hoy la Denominación de Origen Valdepeñas es mucho más. En estos años se han invertido cientos de millones de euros en bodegas y viñedos, y aquí se elaboran vinos que no tienen nada que envidiar a nadie, muchos de ellos con un valor muy por encima de su precio.

"El objetivo es cambiar la percepción, y para eso no hay mejor argumento que una copa"

Por eso no se trata de cambiar lo que somos, sino de que se nos vea como somos hoy. Renovar la imagen es la herramienta; cambiar la percepción, el objetivo. Y para eso no hay mejor argumento que una copa. No pedimos que nos crean; pedimos que nos prueben.

P. ¿Cómo definiría los vinos que se elaboran hoy en Valdepeñas y qué quiere transmitir la DO cuando invita al consumidor a “volver a descubrir Valdepeñas”?

R. No hay un solo vino de Valdepeñas, sino muchos: para cada momento y para cada persona. Lo que todos comparten es la tierra. Nacen en el valle del Jabalón, a unos 700 metros de altitud, en suelos pobres y calizos que guardan la poca agua que cae, con muchísimas horas de sol y un final de verano más templado que deja madurar la uva sin prisa. Así llega a la bodega una uva sana y en su punto.

La cencibel nos da tintos para todos los gustos. Tintos jóvenes, o con un breve paso por barrica, suaves y frescos, para disfrutar en cualquier comida. Y tintos con más estructura y complejidad, con más tiempo de madera: crianzas, reservas y grandes reservas. Elaboramos también rosados, y mantenemos el tinto tradicional, con un poco de uva blanca, como se ha hecho aquí toda la vida.

Pero si tengo que destacar algo, es la airén de viñas viejas, nuestro tesoro escondido. Más de un tercio de nuestra airén tiene más de cincuenta años: son cepas que plantaron nuestros abuelos y que dan poca uva, pero muy buena.

"Tenemos blancos con cuerpo, capaces de aguantar años, que sorprenden a quien no los conoce"

Durante mucho tiempo se pensó que la airén solo servía para blancos sencillos. Hoy nuestras bodegas la trabajan como hasta ahora solo se trabajaban los tintos: la fermentan en barrica, la dejan reposar meses sobre sus lías, la envejecen. El resultado son blancos con cuerpo, capaces de aguantar años, que sorprenden a quien no los conoce. Para mí es lo más emocionante que está pasando hoy en Valdepeñas.

"Volver a descubrir Valdepeñas" es una invitación a quien nos conoció hace años. Durante mucho tiempo fuimos el vino de cada día; hoy tenemos un vino para cada momento, también para los que más importan. Que nos prueben, y que vengan: estamos a dos horas de Madrid, y en un solo día se puede bajar a una cueva con tinajas bajo una casa, visitar un poblado íbero y una bodega romana, y comer con el viticultor que ha cuidado la uva. Eso no cabe en una etiqueta: hay que venir a vivirlo.

P. ¿Cuáles son las principales prioridades y retos de la DO Valdepeñas para los próximos años, tanto en promoción como en posicionamiento y mercados?

R. Lo resumiría en una idea: que el vino de Valdepeñas valga más. Porque si sube el valor del vino, el viticultor cobra mejor su uva, la viña no se arranca y el pueblo sigue vivo. Aquí de la viña vive mucha gente: el agricultor, el tractorista, quien arregla las prensas, el transportista y la tienda de la esquina.

"No necesitamos vender más volumen; necesitamos que cada botella valga más"

Además, la forma de beber vino ha cambiado, es evidente. Ya no se bebe a diario como antes, por salud y por seguridad al volante, y es lógico que así sea. Pero el vino no ha perdido su sitio: se ha trasladado a los buenos momentos de la vida, la comida del domingo, la celebración en familia, la cena con amigos. En esos momentos se elige con más cuidado y se está dispuesto a pagar algo más por un vino que merezca la pena. Para nosotros es una oportunidad. No necesitamos vender más volumen; necesitamos que cada botella valga más.

Para conseguirlo tenemos tres tareas. La primera, la garantía: un registro de viñedo al día, un control riguroso y nuevas contraetiquetas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que el consumidor tenga la certeza de que lo que dice la etiqueta es verdad. La segunda, contar quiénes somos: una promoción constante, año tras año y con un mismo hilo; estar presentes en la hostelería y junto a quienes recomiendan vino, y poner nuestros mejores vinos delante de los críticos, que en los últimos años nos han prestado poca atención. Y la tercera, abrir las puertas de casa a través del enoturismo, porque quien visita Valdepeñas repite.

En cuanto a mercados, primero España, donde se bebe la mayor parte de nuestro vino, tanto en la hostelería como en las tiendas. Y fuera, acompañando a nuestras bodegas, que ya venden en más de cien países, y mirando a mercados que empiezan a descubrir el vino, como Asia.

P. En 2032 Valdepeñas cumplirá cien años como Denominación de Origen. ¿Cómo le gustaría que llegase la DO a ese centenario y dónde espera verla entonces?

R. Me gustaría llegar a 2032 con una Denominación ordenada, fuerte y de nuevo reconocida. Pero, sobre todo, con un viñedo rentable, porque es lo único que garantiza que dentro de otros cien años se siga haciendo vino aquí.

Un centenario no se prepara el año anterior; lo estamos preparando ya. El registro, el control y la promoción de hoy son pasos hacia esa fecha. Y queremos que la promoción de aquí a 2032 responda a un único plan, con un hilo conductor, y no a campañas sueltas cada año.

Me imagino 2032 con la Denominación de Origen Valdepeñas de nuevo en la conversación. Con jóvenes que quieran quedarse en la viña porque ven futuro. Con la uva valiendo más dentro de la Denominación que fuera de ella. Con nuestros vinos en las cartas de los buenos restaurantes y con visitantes de todas partes bajando a nuestras cuevas a probarlos.

En 1932 Valdepeñas fue uno de los primeros nombres protegidos del vino español. Esta tierra ha atravesado la filoxera, guerras y crisis, y aquí sigue. Si tuviera que resumir el centenario en una frase, sería esta: cien años dando a cada momento su vino. Y a dos horas de Madrid, la mesa sigue puesta.