Castilla-La Mancha logra "darle la vuelta" a la PAC y las regiones serán las "protagonistas" en el reparto de fondos

Castilla-La Mancha quiere que la futura Política Agrícola Común (PAC), que marcará las ayudas al campo a partir de 2028, mantenga al menos el mismo presupuesto que el actual periodo y garantice la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Gobierno regional considera que ha conseguido recuperar el protagonismo de las comunidades autónomas en la distribución de los fondos europeos, pero advierte de que ahora la principal batalla está en evitar recortes económicos.

Así lo ha defendido el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, después de la participación del presidente regional, Emiliano García-Page, en la undécima reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, celebrada este miércoles en Bruselas.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha intervenido, en nombre de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, en la apertura del Evento Euromontana. JCCM

Caballero ha explicado que Castilla-La Mancha ha conseguido "darle la vuelta" al planteamiento inicial sobre la gestión de la futura PAC, que otorgaba todo el poder a los Estados miembros y dejaba en un segundo plano a las regiones.

Recursos económicos

"Ahora esto cambia y vuelven las regiones a tener protagonismo en la distribución de los fondos dedicados a la PAC", ha señalado. La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, también ha acompañado a la delegación regional en este encuentro.

Sin embargo, el vicepresidente ha situado el presupuesto como el principal asunto pendiente de las negociaciones. "Tenemos que conseguir como mínimo el mismo volumen de recursos económicos que hemos tenido en el periodo que ahora termina", ha reclamado.

En este sentido, ha defendido que la política agraria europea debe contar con financiación suficiente para evitar que los posibles recortes terminen repercutiendo en los agricultores y ganaderos, a quienes ha señalado como fundamentales para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Relevo generacional

La incorporación de jóvenes a la actividad agraria ha sido otro de los asuntos abordados por Castilla-La Mancha en el encuentro europeo. Caballero ha defendido que la futura PAC debe reservar recursos para facilitar el acceso de nuevos profesionales al campo y garantizar el desarrollo del medio rural.

En concreto, ha reclamado que al menos el 10 % del presupuesto total de la política agraria común se destine a favorecer el relevo generacional.

El vicepresidente ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con una experiencia destacada en este ámbito y que un porcentaje muy importante de los jóvenes que se incorporan a la agricultura y la ganadería en España procede de la región.

También ha puesto el foco en la necesidad de que los pueblos cuenten con servicios sanitarios, educativos y culturales adecuados para que los jóvenes puedan desarrollar su actividad profesional y construir un proyecto de vida en el medio rural.

Según ha explicado, la estrategia regional ha despertado el interés de jóvenes y organizaciones de distintas regiones de Polonia, con quienes la delegación castellano-manchega mantuvo un encuentro para compartir su experiencia en materia de incorporación al campo.

Crisis del viñedo

Al margen de las negociaciones europeas sobre el futuro de la PAC, la situación del sector vitivinícola también ha centrado parte del debate agrario en Castilla-La Mancha. Unión de Uniones ha reclamado garantías específicas para el vino y medidas para afrontar la crisis que atraviesa el viñedo.

La organización agraria ha celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) unas jornadas estatales sobre los retos del sector vitivinícola, en las que se han analizado tanto la situación actual de los productores como las políticas que determinarán su futuro a partir de 2028.

Entre sus principales reivindicaciones figura mantener la intervención sectorial vitivinícola como una medida obligatoria en aquellos Estados miembros donde ya se aplica, como España, y asegurar que el próximo presupuesto europeo preserve el apoyo económico al sector.

Unión de Uniones ha advertido de que todavía quedan cuestiones por resolver sobre la financiación de estas intervenciones, la aportación de fondos europeos y las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a las ayudas.

Otro de los asuntos debatidos ha sido el posible desarrollo de estas ayudas a través de organizaciones de productores y programas operativos, un modelo diferente al que se aplica actualmente en España.

Durante las jornadas también se ha abordado la respuesta de las administraciones a la crisis del vino y la utilización de herramientas como la destilación, la cosecha en verde y el arranque de viñedos productivos cuando esté justificado.