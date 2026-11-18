Asaja Castilla-La Mancha fija su hoja de ruta para defender la ganadería y denuncia "recortes" de la Junta a la sanidad animal

Asaja Castilla-La Mancha ha reunido a su Sectorial Ganadera para analizar los principales problemas que afectan a las explotaciones de la región y establecer las prioridades que marcarán la hoja de ruta de la organización agraria.

La situación sanitaria de la cabaña ganadera, los protocolos de prevención y control de enfermedades, la apertura de nuevos mercados internacionales, las condiciones para el transporte de animales vivos y el relevo generacional en el marco de la futura Política Agraria Común (PAC) han sido los ejes de la reunión.

Asaja ha alertado de que el sector atraviesa "un escenario de creciente complejidad, marcado por los riesgos sanitarios, el incremento de las exigencias normativas, las dificultades comerciales y la incertidumbre sobre el futuro de las explotaciones".

Ante esta situación, la organización considera imprescindible "impulsar políticas ganaderas adaptadas a la realidad productiva y económica del sector, respaldadas por recursos suficientes y orientadas a garantizar su rentabilidad y futuro".

Una de las principales reivindicaciones de la Sectorial ha sido "reforzar los presupuestos destinados a sanidad animal, ante la reducción de aproximadamente 2,8 millones de euros detectada en el proyecto de presupuestos regionales para 2027". Por ello, reclaman a la Junta "partidas presupuestarias específicas para facilitar el acceso a vacunas eficaces y subvencionadas, así como fondos para compensar las pérdidas económicas reales derivadas de las enfermedades y de las medidas sanitarias".

Asaja cree que es contradictorio exigir cada vez más esfuerzos mientras se disminuyen los recursos destinados a prevenir y combatir las enfermedades. "La protección de la cabaña ganadera no puede hacerse a costa de la viabilidad económica de las explotaciones", ha expresado.

Protocolos eficaces

Otra de las reivindicaciones es revisar los protocolos sanitarios para garantizar que las medidas de prevención, control y erradicación de enfermedades sean eficaces y proporcionadas.

En el caso de la tuberculosis bovina, dadas las dificultades para erradicar la enfermedad, Asaja defiende la necesidad de "reforzar el papel del veterinario de explotación como figura clave para su seguimiento y control".

Además, reclama intensificar la vigilancia y el control sanitario de la fauna silvestre, especialmente por su papel en la transmisión de esta enfermedad.

Comercio

En materia comercial, la organización pide al Ministerio de Agricultura que retome las negociaciones con terceros países para abrir y recuperar mercados exteriores, tanto para la exportación de carne de vacuno como de animales vivos, ante las restricciones que afectan a destinos como Marruecos.

Y ha apuntado a la importancia de estas operaciones para el sector de los cebaderos y la dinamización del mercado nacional.

Asimismo, ha reclamado la eliminación de las trabas que dificultan el transporte de animales vivos.

PAC

En cuanto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la Sectorial ha defendido la necesidad de garantizar un apoyo suficiente a la ganadería extensiva y a la vaca nodriza.

También el impulso de medidas que favorezcan el relevo generacional, dos cuestiones fundamentales para asegurar la continuidad de las explotaciones y el futuro del sector ganadero regional.

Asimismo, la Sectorial ha determinado que Asaja elaborará un documento de posición con las principales reivindicaciones y propuestas del sector que, una vez respaldado por el Comité Ejecutivo Regional, se trasladará a las administraciones competentes y a los grupos políticos.

"La ganadería necesita algo más que declaraciones de intenciones. Requiere presupuestos suficientes, voluntad política y actuaciones concretas que permitan afrontar los desafíos actuales y garantizar la rentabilidad y continuidad de las explotaciones", ha sentenciado.