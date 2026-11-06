El foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio' contará con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.

Virgen de las Viñas y EL ESPAÑOL reúnen en Tomelloso a los protagonistas del campo, la economía y la cultura

Tomelloso se convertirá el próximo lunes 9 de noviembre en punto de encuentro del debate agrícola, económico y cultural de Castilla-La Mancha.

La Cooperativa Virgen de las Viñas y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha organizarán el foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio', una jornada que reunirá a representantes institucionales, empresarios, expertos y profesionales para analizar los retos y oportunidades de desarrollo de la región.

El encuentro se celebrará a partir de las 9:30 horas en las instalaciones de la propia cooperativa, la mayor del sector primario en Europa, y contará con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.

La jornada pondrá el foco en el papel de la agricultura, el cooperativismo y la industria como motores de la economía regional, pero también en la capacidad de la cultura para generar oportunidades, fijar población y transformar el territorio rural.

Además, servirá para reconocer la trayectoria de la cooperativa Virgen de las Viñas como referente empresarial, agrícola y social, así como su contribución a la promoción cultural.

A partir de las 10:00 horas, la apertura correrá a cargo de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que dará la bienvenida a los asistentes antes de mantener una conversación con el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, también intervendrá durante la primera parte de una jornada que tendrá uno de sus principales ejes en el análisis del presente y el futuro del sector agroalimentario.

Mesa de debate

A las 10:35 horas arrancará la primera mesa de debate, titulada 'Agricultura, cooperativismo y desarrollo industrial', en la que participarán el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán; el director general de Virgen de las Viñas, Enrique Cepeda; el presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, y la directora general del Observatorio de Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada.

El debate, moderado por Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, abordará cuestiones fundamentales para el futuro del campo y del tejido productivo, entre ellas la competitividad agraria, el modelo cooperativo, el relevo generacional y el desarrollo industrial vinculado al territorio.

A continuación, a las 11:15 horas, será el turno de Rafael Torres, presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, que mantendrá una conversación con Alberto Morlanes sobre la trayectoria de la cooperativa y su papel como motor económico y social.

El programa continuará con la intervención de Alberto Marcilla López, director de Banca Rural de Globalcaja, que conversará con Alberto Molero, redactor de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, sobre el papel de la financiación en el desarrollo del sector agroalimentario.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, tomará la palabra a las 11:55 horas.

Cultura que nace de la tierra

La segunda parte del foro estará dedicada a la relación entre cultura, identidad y desarrollo económico. Bajo el título 'La cultura que nace de la tierra', una mesa de debate reunirá al poeta y artista Dionisio Cañas, a la galerista y directora de Aqualium, María Porto, y al pintor Jorge Abad.

La conversación, moderada por Javier Guayerbas, redactor jefe de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, permitirá explorar cómo la creación artística y la actividad cultural contribuyen a construir identidad, dinamizar los municipios y generar nuevas oportunidades para el territorio.

La directora general de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nazareth Rodrigo, será la encargada de intervenir a las 12:35 horas, antes del cierre de la jornada, previsto para las 12:45 horas con una copa de vino español que favorecerá el encuentro y el intercambio de impresiones entre los participantes.

El foro contará también con cobertura editorial de EL ESPAÑOL e Invertia, con el objetivo de dar difusión a las principales reflexiones y conclusiones de una cita que aspira a poner en valor el potencial económico, agrícola, empresarial y cultural de Castilla-La Mancha.

La asistencia al foro es gratuita y está abierta al público, aunque es imprescindible realizar una inscripción previa a través de la página web del evento.