Castilla-La Mancha llega a un acuerdo con Asaja y UPA para que los agricultores cosechen en temporada de incendios

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un acuerdo con las organizaciones agrarias Asaja y UPA para crear un marco seguro que permita a los agricultores cosechar durante la temporada de incendios.

El encargado de confirmar el acuerdo ha sido el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien ha señalado que estas medidas se incorporarán a la Orden de Prevención de Incendios que la Consejería de Medio Ambiente publicará en los próximos días.

De esta manera, el nuevo marco normativo elevará la superficie a partir de la cual se contempla la aplicación de restricciones en la época de riesgo alto y de riesgo extremo. De esta manera, se pasará de las cinco hectáreas contempladas hasta ahora en la Orden que regula la actividad a las 20 hectáreas. No obstante, se podrá cosechar en todo momento los terrenos agrícolas cercanos a terrenos forestales de menos de esas 20 hectáreas.

La principal novedad que se incluirá en la nueva Orden es que para las superficies forestales de más de 20 hectáreas se podrá establecer una franja perimetral de 10 metros de ancho sin cultivar o con girasol en las zonas colindantes de monte, de forma que las cosechadoras no tendrán ningún tipo de restricción y podrán trabajar en cualquier momento del día, según informa la Junta.

Para el resto de los casos, los que superen las 20 hectáreas y no cuenten con esa franja de protección, continúa el régimen establecido de restricciones con Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) muy alto y extremo para terrenos agrícolas que se encuentren cercanos a masas forestales de más de 20 hectáreas.

En este sentido, para los días de IPP extremo se flexibiliza la necesidad de contar con 400 litros de agua con presión y se establecen más posibilidades, concretamente tres, que pasan por contar con un vehículo con un depósito de al menos 400 litros de agua y equipo de impulsión de agua, tener una máquina sopladora de potencia de soplado superior a 30 Newtons o disponer de un disparador de cartucho pirotécnico contra incendios con, al menos, ocho cartuchos.

Este acuerdo se ha cerrado en una nueva reunión mantenida entre las distintas partes implicadas y en la que según Martínez Guijarro, se ha abogado por conciliar los intereses del sector agrario con la necesaria prevención de incendios en un escenario de endurecimiento de las condiciones climáticas durante el verano.

Reacción de Asaja

Asaja Castilla-La Mancha ha reunido este martes a su Comité Ejecutivo regional para valorar el contenido de este acuerdo.

En una nota de prensa, el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, ha analizado que estos cambios se han producido "fruto del trabajo y de las reivindicaciones de la organización", pero también ha advertido de que todavía quedan cuestiones pendientes.

"Ahora sí podemos decir que hemos mejorado mucho las condiciones de los agricultores a la hora de cosechar, porque se ha avanzado en la compatibilidad entre la prevención de incendios y el desarrollo de la actividad agraria", ha puntualizado.

No obstante, la organización ha lamentado "el tiempo perdido y las cosechas" que ya se han visto afectadas por unas restricciones que, a su juicio, "no tenían suficientemente en cuenta la realidad del campo".

Entre los aspectos que Asaja cree que todavía deben corregirse, señalan la manera de calcular el IPP, un índice que considera "mal planteado" al estar basado en las masas forestales y no en las superficies agrícolas.

Además, aseguran que también siguen existiendo limitaciones para aquellos agricultores que no puedan permitirse dejar una franja de diez metros sin cultivar y critican la falta de adaptación de la medida a determinados sistemas de producción, como la siembra directa, donde dejar esa franja puede generar dificultades que no se han tenido en cuenta.

La organización recuerda que las mejoras introducidas este año dan continuidad a los avances conseguidos en la campaña anterior, pero insiste en que su objetivo sigue siendo que las cosechadoras queden fuera de esta normativa.

"Una cosechadora es una herramienta de trabajo y un coste de producción cada vez más elevado, pero imprescindible para el agricultor. Lo que nos importa es poder sacar adelante la cosecha", han concluido.