Los descuentos serán de un máximo de 20 euros en las compras realizadas a partir del 1 de diciembre. Imagen generada con IA

Vuelven los bonos con descuentos del 20 % para las compras de Navidad: cómo conseguirlos y dónde gastarlos

Los consumidores de Toledo y su provincia podrán beneficiarse de un 20 % de descuento en sus compras en los comercios locales a partir del próximo 1 de diciembre, fecha en la que arrancará una nueva edición del Bono Comercio.

La iniciativa parte de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo para impulsar las ventas del pequeño comercio durante la campaña navideña. La promoción, como han explicado este lunes en rueda de prensa, estará vigente hasta el 6 de enero o hasta que se agoten los bonos disponibles.

La tercera edición de esta iniciativa pondrá en circulación 2.500 bonos, con un descuento máximo de 20 euros por bono, y aspira a reunir alrededor de 200 establecimientos participantes de toda la provincia.

El año pasado, como han recordado, superó el centenar de comercios adheridos y los bonos se agotaron antes de alcanzar la mitad de la campaña. Toledo, Talavera de la Reina, Illescas o Torrijos son algunos de los municipios con establecimientos participantes.

El presidente de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Juan Manuel Albelda, ha presentado la iniciativa junto a la vicepresidenta de la entidad, Yolanda Martínez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Promoción Económica, Juan Marín.

La campaña se ha presentado en las instalaciones de la Federación Empresarial Toledana, Fedeto. Ayto. Toledo

Albelda ha explicado que el objetivo es destacar el valor del comercio de proximidad en un momento especialmente importante para las ventas, como es el final del año.

En este sentido, ha señalado que la campaña se centra en el comercio unilocalizado, que, como ha dicho, "está sufriendo especialmente los nuevos patrones de consumo y la actual crisis de consumo".

El responsable de la asociación ha reconocido que la situación del comercio local "sigue siendo complicada" y que Toledo no es una excepción respecto al resto de España. "Este tipo de comercios sigue reduciéndose año tras año", ha lamentado.

Cómo conseguir los bonos

El funcionamiento será similar al de la edición anterior. Los consumidores deberán acceder a la página web www.bonocomercio.es, donde podrán descargarse un código QR personal que tendrán que presentar en los establecimientos adheridos para beneficiarse de la rebaja en sus compras.

En la imagen, representantes públicos y de la patronal, presentan la iniciativa para la Navidad de 2026. Ayto. Toledo

El descuento será del 20 %, con un máximo de 20 euros por bono, y podrá utilizarse conforme a las condiciones de la campaña y mientras queden bonos disponibles. La plataforma también permitirá consultar los comercios participantes y conocer la información necesaria para utilizar la promoción.

Reforzar el comercio local

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido a Fedeto y a la Asociación Provincial de Comercio su implicación en una iniciativa que ha considerado "completamente necesaria" para apoyar a los establecimientos de proximidad.

Velázquez ha defendido que el comercio local es sinónimo "de actividad económica, proyectos personales y profesionales, pero también de vida para las ciudades y sus barrios".

Por ello, ha animado a los ciudadanos a mantener sus compras en estos establecimientos más allá de la campaña de Navidad, que como ha indicado, permitirá que personas que no compraban de manera habitual en tiendas locales descubran sus productos y servicios y acaben convirtiéndose en clientes durante todo el año.

"Se trata de que una vez que finalice la campaña los toledanos conozcamos también ese comercio local que nos provee de unos servicios de manera extraordinaria gracias a esa cercanía y al buen hacer de los comerciantes", ha concluido.