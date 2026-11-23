Unicaja calcula que Castilla-La Mancha crecerá un 2,7 % en 2026 y un 2,1 % en 2027, por encima de la media nacional

La economía de Castilla-La Mancha seguirá creciendo en 2027, aunque a un ritmo más moderado que el previsto para este año. El PIB regional avanzará un 2,7 % en 2026 y un 2,1 % en 2027, según las estimaciones de Unicaja, que anticipa una pérdida de dinamismo de seis décimas en el próximo ejercicio.

La desaceleración no impedirá que Castilla-La Mancha mantenga ambos años un impulso económico superior al de la media española. Las previsiones de la entidad financiera sitúan el crecimiento nacional en el 2,6 % para 2026 y en el 2 % para 2027, de manera que la región superaría ligeramente los registros del conjunto del país durante los dos ejercicios.

Así consta en el décimo informe Previsiones Económicas de Castilla-La Mancha, publicado este lunes por Unicaja. El documento mejora en siete décimas la previsión de crecimiento regional para 2026 respecto a la realizada hace seis meses, pero advierte de que las tensiones geopolíticas y comerciales seguirán condicionando la actividad económica y pueden limitar su expansión a partir de ahora.

La moderación del crecimiento económico también tendrá consecuencias en el mercado laboral. Unicaja calcula que el empleo crecerá un 3,5 % de media en 2026, pero reducirá su ritmo de aumento hasta el 1,9 % en 2027.

Pese a ello, la tasa de paro continuará bajando en Castilla-La Mancha: pasará del 12 % previsto para este año al 11,3 % en el próximo ejercicio.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados aumentó un 4,6 % interanual en el segundo trimestre, el doble que en el conjunto nacional, donde el incremento fue del 2,3%.

En términos absolutos, la construcción y los servicios de no mercado destacaron entre las actividades que más contribuyeron al aumento de la ocupación. Por su parte, el número de desempleados disminuyó, aunque el informe constata también un significativo incremento de la población activa.

La tasa de paro regional se situó en el 11,8 % durante el segundo trimestre, frente al 9,9 % nacional. Pese a mantenerse por encima de la media española, el indicador había mejorado 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Por provincias

La evolución económica no será homogénea en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Toledo será la que más crezca en 2026, con un 3,1 %, cuatro décimas por encima de la media autonómica. La provincia ya había registrado el mejor comportamiento durante el segundo trimestre, con un incremento interanual del 3,2 %.

Guadalajara ocupará la segunda posición, con una previsión de crecimiento del 2,9 %, también por encima del promedio regional. En el extremo contrario se encuentra Cuenca, que registrará el avance más reducido, con un 2,1 %. Albacete crecerá un 2,5 % y Ciudad Real, un 2,4 %.

Las estimaciones provinciales reflejan, además, trayectorias diferentes respecto al ejercicio anterior. Toledo pasará de crecer un 2,9 % en 2025 a un 3,1 % en 2026, mientras que Guadalajara avanzará del 2,8 % al 2,9 %. Albacete moderará su crecimiento del 2,7 % al 2,5 % y Ciudad Real hará lo propio, del 2,5 % al 2,4 %. Cuenca, por su parte, mejorará desde el 1,9 % hasta el 2,1 %.