Una delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha encabezada por la consejera de Economía, Patricia Franco, se encuentra en la India con el objetivo de situar a la comunidad como "epicentro verde industrial de España y uno de los grandes polos de desarrollo de la nueva industria en el sur de Europa".

En los encuentros que ha mantenido con las principales empresas y entidades económicas indias de los sectores de la industria y el automóvil, la delegación ha dado a conocer las posibilidades que ofrece Castilla-La Mancha.

Además, se ha mostrado "muy satisfecha" por el desarrollo de la agenda institucional, que ha permitido posicionar a la región "como uno de los grandes polos de desarrollo industrial del sur de Europa y el gran epicentro verde industrial en nuestro país".

"En una economía con un gran crecimiento y una mirada internacional cada vez más aperturista como la de la India, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el más alto nivel de representación empresarial en sectores que son clave en el desarrollo de nuestra región y que suponen una gran oportunidad en la captación de inversiones", ha expresado.

Reuniones

Las reuniones se han llevado a cabo con altos representantes de la Asociación de Fabricantes de Automoción de la India (SIAM) y de la Confederación de Industria de la India (CII).

Franco los ha definido como "dos actores fundamentales tanto en la definición de las políticas estratégicas en el país como en la proyección de inversión exterior india en sus sectores".

Durante los encuentros, Franco ha hecho hincapié en el gran peso que tiene la industria en la economía de Castilla-La Mancha, así como el desarrollo de grandes proyectos industriales que se están posicionando en la región y que actúan como tractores para la consolidación y crecimiento de las cadenas de valor.

Asimismo, ha expresado que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con un mayor peso de la industria en la economía regional y la región del centro-sur de España. Y cumple con el objetivo de la Unión Europea de que el 20 % del PIB proceda de actividades industriales, el 20,6 %.