Castilla-La Mancha acabará 2026 con un superávit del 0,2% del PIB, frente al déficit medio de las comunidades

Castilla-La Mancha cerrará 2026 con sus cuentas autonómicas en positivo. La región registrará un superávit del 0,2% del producto interior bruto (PIB), según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que sitúan a la comunidad entre los ocho territorios que terminarán el ejercicio con más ingresos que gastos.

La previsión contrasta con la situación del conjunto de las comunidades autónomas, que acumularán un déficit medio del 0,4% del PIB. Esta cifra supone una desviación respecto a los cálculos del Gobierno central y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estiman que el desequilibrio autonómico se limitará al 0,1%.

Los datos forman parte del último Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, elaborado por los investigadores José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín.

El estudio advierte de que, pese al crecimiento de los ingresos regionales, la expansión del gasto público impedirá que el subsector autonómico mejore su saldo presupuestario.

Gasto autonómico

Las previsiones de Fedea dibujan un escenario desigual entre territorios. Ocho comunidades autónomas terminarán 2026 con superávit, mientras que las otras nueve registrarán déficit.

Castilla-La Mancha se situará en el grupo de regiones con saldo positivo, con un 0,2 % del PIB. Compartirá esta previsión con Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Por encima estarán Asturias, con un 0,3 %, y Galicia, con un 0,4 %, mientras que Navarra encabezará la clasificación con un superávit del 2,3 %. Baleares cerrará el grupo con un 0,1 %.

En el lado contrario, la Comunidad Valenciana presentará el mayor déficit, del 1,8 % del PIB, incluyendo el impacto diferencial de la DANA. Le seguirá Murcia, con un 1,6 %. También terminarán el ejercicio en negativo Cataluña (-0,8 %), País Vasco (-0,7 %), Canarias y La Rioja (-0,5 % en ambos casos), Andalucía y Aragón (-0,2 %) y Madrid (-0,1 %).

El informe explica que el desequilibrio previsto para el conjunto de las comunidades está relacionado con el aumento del gasto público, que avanza a un ritmo superior al establecido por la regla de gasto, fijada como referencia en el 3,5 %.

Para elaborar sus estimaciones, Fedea ha tomado como punto de partida los datos de ejecución presupuestaria publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hasta julio de 2026.

En ese momento, las comunidades registraban un saldo negativo de 429 millones de euros, equivalente al 0,02 % del PIB. Se trata, no obstante, de una cifra mejor que la del mismo periodo de 2025, cuando el déficit alcanzó los 1.668 millones de euros.

Durante los siete primeros meses del año, los ingresos no financieros de las autonomías aumentaron un 6,6 %, hasta sumar 10.235 millones de euros más. Por su parte, los gastos no financieros crecieron un 5,7 %, con un incremento de 8.996 millones.

Entre las partidas que más aumentaron figuran la remuneración de los empleados públicos, con un 7,1 %; los consumos intermedios, con un 4,9 %; las transferencias sociales en especie, con un 5,3 %, y los intereses, que subieron un 9,8 %.

Los investigadores calculan que, si las comunidades hubieran mantenido una evolución del gasto más moderada y ajustada a la regla del 3,5%, el conjunto autonómico habría podido cerrar el ejercicio con un ligero superávit del 0,1% del PIB.

Déficit conjunto

El estudio también alerta de las consecuencias que este desvío podría tener sobre las cuentas públicas nacionales. Aunque el déficit autonómico previsto para 2026 igualaría el registrado al cierre de 2025, del 0,4 % del PIB, su impacto podría elevar el desequilibrio del conjunto de las administraciones públicas por encima del 3 %.

Esta estimación parte del escenario de la AIReF, que sitúa el déficit de todas las administraciones en el 2,8 % del PIB si las comunidades autónomas mantienen un desequilibrio del 0,1%.

Para los últimos cinco meses del año, entre agosto y diciembre, Fedea prevé que los ingresos autonómicos aumenten en 5.457 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025. Este incremento estará impulsado principalmente por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que aportarán 5.155 millones adicionales.

Sin embargo, el gasto también continuará creciendo. Los investigadores calculan un incremento diferencial de 6.544 millones de euros en ese mismo periodo, una evolución que explica que la mejora de los ingresos no sea suficiente para evitar el déficit en el conjunto de las comunidades.

Ante este escenario y la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, Fedea considera necesario que España avance en la consolidación de sus cuentas públicas y en la reducción progresiva de la deuda.

Para ello, los investigadores apuntan a la necesidad de una gestión más rigurosa de los recursos, la racionalización de las políticas públicas y una mayor disciplina en el control del gasto.