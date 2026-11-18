El alcalde de Mora asegura que el macrocentro de datos sigue adelante pese a la salida de la promotora EdgeMode

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha asegurado que el proyecto del macrocentro de datos previsto en el municipio toledano continúa adelante, pese a las informaciones sobre la suspensión de operaciones de EdgeMode por falta de financiación.

Tras conocer la noticia, el regidor se puso en contacto con los responsables de las empresas implicadas para conocer la situación y trasladarles su preocupación.

Según ha explicado Bravo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el CEO de Bloom Energy para Europa le ha transmitido que la iniciativa sigue su curso y que la salida de EdgeMode responde a una operación empresarial "habitual en EEUU".

En concreto, el alcalde sostiene que BlackBerry AIF se ha quedado con el 100 % de la tramitación de la iniciativa y que absorberá a EdgeMode.

Una operación que, según el mensaje que le ha trasladado el responsable de Bloom Energy, otra de las multinacionales implicadas en la inversión, hará que el proyecto resulte "más atractivo" para los futuros inquilinos del macrocentro de datos.

"Como me han dicho, será cuestión de tiempo ya que la prioridad se mantiene en el 2027-2028", añade el alcalde a partir de un mensaje que ha recibido este miércoles del CEO de Bloom Energy en Europa.

Bravo también ha explicado que, cuando conoció las informaciones sobre EdgeMode, contactó rápidamente con los responsables del proyecto, ya que como asegura, "me preocupé".

Según le trasladaron, la salida de una de las compañías no supone la desaparición de la iniciativa. "Un proyecto de esta envergadura, de 3.000 millones de euros, en el que había cuatro o cinco empresas multinacionales detrás, es normal que alguna se pueda ir", ha señalado el regidor.

Contrato de 35 años

El alcalde también ha querido destacar los compromisos que, según asegura, ya existen para hacer posible la instalación del macrocentro de datos en Mora.

Entre ellos, ha mencionado un contrato de alquiler de los terrenos por un periodo de 35 años, suscrito con los propietarios de las aproximadamente 130 hectáreas previstas para el desarrollo.

Asimismo, Bravo afirma que la empresa promotora dispone de un contrato con Enagás, referente internacional en el desarrollo, mantenimiento y operación de infraestructuras energéticas, y otro relacionado con el suministro de fibra óptica, elementos que considera relevantes para el desarrollo de una infraestructura de estas características.

"Vamos de la mano"

Emilio Bravo ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá facilitando todo lo necesario para que la iniciativa pueda materializarse, aunque reconoce que su ejecución depende ahora de las decisiones empresariales.

"Confío y seguimos apoyando institucionalmente la inversión, la Junta, me imagino que también, porque me consta que está pidiendo documentación. Vamos de la mano", ha afirmado.

El responsable municipal ha recordado que el papel de las administraciones es facilitar la llegada de inversiones y poner a disposición de los promotores los mecanismos necesarios para que puedan desarrollar sus proyectos. "Como alcalde hago lo que debo: pongo la alfombra para que venga todo el que quiera", ha señalado.

No obstante, Bravo también ha reconocido que la continuidad definitiva de la inversión ya no está en manos del Ayuntamiento ni de la Junta.

Pese a ello, el alcalde asegura que los contactos mantenidos con los socios del proyecto le han transmitido tranquilidad y mantiene su confianza en que el macrocentro de datos de Mora pueda salir adelante, con el horizonte de desarrollo situado en 2027-2028.